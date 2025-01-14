İmamoğlu ve Özel Beşiktaş Belediyesi'nden seslendi: Teslim olmayacağız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenen destek mitinginde konuştu.

Yüzlerce yurttaşın katıldığı toplantıda, Akpolat’a yönelik suçlamaların siyasi bir itibar suikastı olduğu vurgulandı.

Özgür Özel: Kapıyı kırarcasına çaldılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat’ın gözaltı sürecini sert bir dille eleştirerek, “Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta yüzde 65 oy almış bir belediye başkanı. Yaptığımız anketlerde memnuniyet oranı yüzde 80'in üzerinde. Ancak sabaha karşı, yaşlı annesini korkutarak, kapıyı kırarcasına bir gözaltı operasyonuyla itibarsızlaştırma çabasına giriştiler” dedi.

Özel, operasyonun hukuki değil siyasi bir amaç taşıdığını belirterek, “Amaç; halkta karşılık bulan dürüst CHP belediyeciliğini yıpratmak. Bugün Rıza Akpolat’a yapılan bu muamele, uyuşturucu baronlarına yapılmayan yöntemlerle gerçekleştirildi. Bu, adalet arayışı değil; doğrudan itibarsızlaştırma hamlesidir” diye konuştu.

Özel, aynı yöntemlerin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e karşı da kullanıldığını hatırlatarak, “Bu saldırılar, CHP’nin başarılı belediyecilik anlayışına karşı duyulan hazımsızlığın göstergesidir. Rıza Akpolat’ın şahsında, CHP’nin güçlü belediye başkanlarına karşı bir yıldırma operasyonu yürütülüyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu: Bunun adı itibar suikastıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akpolat’ın gözaltına alınış biçimini “hukuksuz ve siyasi” olarak nitelendirdi. İmamoğlu, “Bir belediye başkanı, ihaleden sorumlu tutulamaz. Bu durum açıkça kanunda yazılı. Ama mesele, hukuki değil, siyasi. Bu uygulama, yargıyı siyasete alet ederek CHP’li başkanlara yönelik bir itibar suikastıdırdedi.

İmamoğlu, Akpolat’a yapılanların, geçmişte İstanbul seçimlerini iptal eden anlayışın bir devamı olduğunu belirtti: “31 Mart seçimlerini iptal eden zihniyet, bugün Beşiktaş’tan başlayarak CHP’ye saldırıyor. Bu, İstanbul’u kaybetmenin hırsıyla yapılan bir adım. Ama biz teslim olmayacağız.”

“Hangi AK Partili Belediye Başkanı şafak operasyonuyla gözaltına alındı?”

Her iki lider de AK Parti belediye başkanlarına hiçbir zaman bu tür muamele yapılmadığını vurguladı. Özel, “AK Parti yolsuzluk suçlamasıyla kendi belediye başkanlarını istifaya zorladı ama hiçbirini şafak vakti evlerinden almadılar. Neden? Çünkü onlar için farklı bir hukuk işliyor” dedi.

İmamoğlu ise benzer suçlamalarla AK Partili belediyelere karşı harekete geçilmediğini hatırlatarak, “Bir şirket üzerinden işlem yürütüyorsunuz ve o şirketin AK Partili belediyelerden de iş aldığını görmezden geliyorsunuz. O zaman Yargıtay, THY, TBMM de bu suç örgütüne iş vermiştir. Onlara da aynı muamele yapılacak mı?” diye sordu.

‘Tam yol ileri’ gideceğiz”

İmamoğlu ve Özel, hukuki mücadelelerin süreceğini, ancak CHP belediyeciliğinin halka hizmetten vazgeçmeyeceğini vurguladı. İmamoğlu, “Bu ülkenin demokrasisini, adaletini yok etmeye çalışanlara karşı, hep birlikte direneceğiz. Her şey çok güzel olacak ve tam yol ileri gideceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Özel ise yurttaşlara şu çağrıyı yaptı: “Bugün burada yağmur altında sadece Rıza Akpolat’a değil, kendi iradenize ve demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Beşiktaş, İstanbul ve Türkiye teslim olmayacak. Biz kazanacağız, iyilik ve adalet kazanacak.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı

(EMK)