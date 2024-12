Bernameya merasîma cenazeyê mafparêz Husnu Ondul diyar bû

Serokê berê yê Komeleya Mafên Mirovan, nivîskar û parêzer Husnu Ondul yek ji wan kesayetên girîng bû ku li Tirkiyeyê ji bo mafan têdikoşîya. Merasîma cenazeyê wê îro bê kirin. ÎHDyê hurgiliyên bernameya merasîmê aşkere kir.

ÎHDê bernameya merasîma cenazeyê Husnu Ondul wiha ragihand:

Damezrînerê komeleya me û hevalê me yê xoşewîst Husnu Ondul koça dawî kir. Ondul di demên zihmet de serokê giştî yê komeleya me bû. Mirina Ondul ji bo parêzvanên mafên mirovan xemgîniyek mezin e. Em diyar dikin ku em ê di têkoşîna xwe ya mafên mirovan, demokrasî û aştiyê de bîranîna Husnu Ondulê xoşewîst her tim bide jiyandan.

Em ji malbat, xizm û parêzvanên mafên mirovan re sersaxiyê û sebrê dixwazin.

Komeleya Mafên Mirovan

Dîrok: Çarşem, 18 Kanûna Pêşiyê, 2024

Bîranîn: Di navbera 13.00-14.00an de li IMO (Odeya Endezyarên Avahîsaziyê)

Navnîşan: Kolana Necatibey: Hejmar: 57 Çankaya – Enqere

Nimêja cenazeyê û definkirin: Goristana Karşiyakayê, saet di 15.10an de

Cihê sersaxiyê: Saet: 16.30, Navenda Giştî ya İHDê, Kolana Necatîbey Hejmar: 82 Qat: 6 Daîre: 11-12 Demirtepe/Enqere.