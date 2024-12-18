İHD kurucularından Hüsnü Öndül'ün cenaze programı belli oldu

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye'de hak mücadelesinin önemli isimlerinden insan hakları savunucusu, avukat ve yazar Hüsnü Öndül'ün bugün gerçekleştirilecek cenaze programını duyurdu.
İHD, Hüsnü Öndül'ün bugün gerçekleştirilecek cenaze programını şöyle duyurdu:
Derneğimizin kurucusu ve zorlu dönemlerde derneğimizin genel başkanlığını yapmış olan sevgili Hüsnü Öndül arkadaşımızı kaybettik. İnsan hakları savunucuları için büyük bir kaybın acısını yaşıyoruz. Sevgili Hüsnü Öndül’ün anısını insan hakları, demokrasi ve barış mücadelemizde her zaman yaşatacağımızı belirtiyoruz.
Ailesine, yakınlarına ve İnsan hakları savunucularına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
İnsan Hakları Derneği
Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba Gün
Anma: 13.00-14.00 arası İMO (İnşaat Mühendisler Odası)
Adres: Necatibey Caddesi: No:57 Çankaya – Ankara
Cenaze Namazı ve Defin: Saat: 15.10’da Karşıyaka Mezarlığı
Taziye Kabul: Saat: 16.30, İHD Genel Merkezi, Necatibey Caddesi No: 82 Kat: 6 Daire: 11-12 Demirtepe/Ankara
İHD kurucularından Hüsnü Öndül hayatını kaybetti
Hüsnü Öndül kimdir?
(EC)