İHD kurucularından Hüsnü Öndül'ün cenaze programı belli oldu

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye'de hak mücadelesinin önemli isimlerinden insan hakları savunucusu, avukat ve yazar Hüsnü Öndül'ün bugün gerçekleştirilecek cenaze programını duyurdu.

İHD, Hüsnü Öndül'ün bugün gerçekleştirilecek cenaze programını şöyle duyurdu:

Derneğimizin kurucusu ve zorlu dönemlerde derneğimizin genel başkanlığını yapmış olan sevgili Hüsnü Öndül arkadaşımızı kaybettik. İnsan hakları savunucuları için büyük bir kaybın acısını yaşıyoruz. Sevgili Hüsnü Öndül’ün anısını insan hakları, demokrasi ve barış mücadelemizde her zaman yaşatacağımızı belirtiyoruz.

Ailesine, yakınlarına ve İnsan hakları savunucularına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba Gün

Anma: 13.00-14.00 arası İMO (İnşaat Mühendisler Odası)

Adres: Necatibey Caddesi: No:57 Çankaya – Ankara

Cenaze Namazı ve Defin: Saat: 15.10’da Karşıyaka Mezarlığı

Taziye Kabul: Saat: 16.30, İHD Genel Merkezi, Necatibey Caddesi No: 82 Kat: 6 Daire: 11-12 Demirtepe/Ankara