Berdevka HEDEPê Dogan: Em ê kurteya navê partiyê biguherînin

Berdevka Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (HEDEP) Ayşegul Doganê li Parlamentoyê civîneke çapemeniyê li dar xist û derbarê biryara Serdozgeriya Komarî ya Dadgeha Bilind de axivî.

Serdozgeriya Komarî ya Dadgeha Bilind bi hinceta ku navê wê dişibe navê HADEPê xwestibû HEDEP navê xwe biguherîne. Dadgeha Destûra Bingehîn di 2003yan de girtibû HADEP girtibû.

Li gorî nûçeya MAyê, Doganê got ku dek û dolabên darazê li dijî kevneşopiya wan berdewam dikin: “Dek û dolaên li dijî partiya me bênavber berdewam dikin. Ez ê biryareke nû ya dek û dolaban par ve bikim. Biryareke nû ya Dadgeha Bilind da. Me di 15ê Çiriya Paşiyê de li beramberî hemû zext û zordariyan kongreyeke gelekî biheybet li dar xist. Me di kongreyê de nav guherand û kir Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan û kurteya wê jî kir HEDEP. Me çima pêwîstî bi vî tiştî dît. Ji ber ku doza girtinê ya derbarê HDPyê de dewam dike û metirsî hebû ku nikaribe bikeve hilbijartinê, em bi navê Partiya Çepên Kesk ketin hilbijartina giştî.

Baş e niha em bi çi re rû bi rû ne. Du sê meh ji hilbijartina herêmî re heye, li hêlekî kongreyên me yên bajaran û navçeyan dewam dikin, çend roj mane ji bo serlêdanên bernamzetiyê, Buroya Partiyên Siyasî ya Dadgeha Bilin li dijî kurtenavê partiya me HEDEPê derket. Hewldaneke nû ya dorpêçkirina darazê.

Dixwazin em di rêziknameyê de jî hin tiştan biguherînîn, ji bilî navê HEDEPê. Ji ber girtina HADEPê Tirkiye neheq hatibû dîtin û mehkûm bûbû. Helbet kevneşopiya ku em jê hatine em ê înkar nekin. HADEP yek ji kevrên esasî yên têkoşîna me ye.

Kesên dixwazin Dadgeha Destûrê di pratîkê de bigirin, dixwazin beriya hilbijartina herêmî me bixin tengasiyê. Em careke din bi bîra wan kesan bixin ku li vir li me dişopînin, deng dane me, cerg û dilê wan bi me re ye, wê nikaribin me biçewisînin. Ji b ovan tiştan gişî her cûre tedbîrên me hene.

Doganê diyar kir ku ji bo beriya hilbijartina herêmî ti risk dernekevin, ew ê xalên guhertin ji bo wan hatine xwestin û kurteya navê partiya xwe jî biguherînin. (AS/FD)