"Bebek gıdası ambalajlarında binlerce mikroplastik bulundu"

Greenpeace International, “Küçük Plastikler, Büyük Sorun: Bebek Gıdası Plastik Paketlerinin Gizli Riskleri” başlıklı raporunda, plastik ağızlıklı ve sıkılarak tüketilen bebek gıdası paketlerinin sağlık ve çevre açısından yarattığı risklere dikkat çekti.

Danone ve Nestlé ürünleri incelendi

Rapor kapsamında Norveç’teki SINTEF Ocean laboratuvarında Danone’un Happy Baby Organics ve Nestlé’nin Gerber markalı ürünleri analiz edildi.

Greenpeace’in aktardığına göre ürünler ABD’de üretilmiş, Avrupa merkezli bir çevrim içi perakendeciden temin edilmişti. Her marka için aynı üründen üçer paket laboratuvara gönderildi. Ürünler ısıtılmadan, satıldığı haliyle test edildi.

Her pakette binlerce plastik parçacık

Yönetici özetine göre testlerde, Danone Happy Baby Organics meyve pürelerinde gram başına 99’a kadar, Nestlé Gerber yoğurt pürelerinde ise gram başına 54’e kadar mikroplastik parçacık tespit edildi.

Bu değerler, Greenpeace’in hesaplamasına göre Danone ürünlerinde paket başına 11 binden fazla, Nestlé Gerber ürünlerinde ise paket başına 5 binden fazla mikroplastik parçacığa karşılık geliyor.

Ambalaj kaynaklı olabilir

Raporda, ambalajın iç kaplamasında kullanılan polietilen ile gıdada bulunan bazı mikroplastikler arasında bağlantı olabileceği belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar, bunun ambalajdan gıdaya geçişi kesin olarak kanıtlamadığını; üretim, işleme ve tedarik zincirindeki başka kaynakların da dışlanamayacağını vurguluyor.

"Belirsizlik güvenlik anlamına gelmez"

Greenpeace, bebeklerin gelişim dönemindeki organ ve bedenleri nedeniyle mikroplastiklere ve plastikle ilişkili kimyasallara karşı daha savunmasız olduğunu hatırlatıyor.

Rapora göre mevcut bilimsel literatür, bebeklerin küçük plastik parçacıklara ve ambalaj kaynaklı kimyasal karışımlara düzenli olarak maruz kalabileceğine dair bulguları güçlendiriyor.

Isıtma riski artırabilir

Raporda ayrıca normal kullanım koşullarında plastik kaplardan gıdaya mikroplastik ve nanoplastik geçişi olabildiği belirtiliyor.

Greenpeace, bebek gıdası içeren plastik bir kabın üç dakika mikrodalgada ısıtılmasıyla milyonlarca mikroplastik parçacığın salınabileceğine dair bilimsel çalışmalara da dikkat çekiyor.

Kimyasal maruziyet uyarısı

Rapor, yalnızca mikroplastik parçacıklara değil, plastikle ilişkili kimyasallara da odaklanıyor.

Greenpeace’e göre özellikle endokrin bozucu kimyasallar, bebeklik gibi kritik gelişim dönemlerinde düşük dozlarda bile büyüme, metabolizma, üreme sistemi ve ileriki yaşlardaki sağlık üzerinde etkiler yaratabilir.

Şirketlere: Kanıt yükü sizde

Greenpeace, Danone, Nestlé ve plastikle temas eden gıda ürünleri satan tüm şirketlerin, ürünlerinin tüketicileri mikroplastiklere ve plastik kimyasallarına maruz bırakmadığını kanıtlamakla yükümlü olduğunu belirtiyor.

Raporda, “kanıt yükünün” halkta değil, üreticilerde olması gerektiği vurgulanıyor.

Hükümetlere çağrı: Bağlayıcı önlem alın

Kuruluş, hükümetlere de Birleşmiş Milletler Küresel Plastik Anlaşması sürecinde insan sağlığını önceleyen bağlayıcı önlemler alma çağrısı yapıyor.

Rapor, plastik ambalajı yalnızca çevre sorunu değil, aynı zamanda çocuk hakları, halk sağlığı ve şirket sorumluluğu meselesi olarak ele alıyor.

(NÖ)