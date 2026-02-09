Bir ayda ikinci uyarı: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor

Nestlé’nin SMA markalı bazı bebek maması ve devam sütlerinin cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmasının ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi, içeriğinde cereulide toksini tespit edilmesi gerekçesiyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.

Son bir ayda bebek mamalarına yönelik ikinci geri çağırma vakası yaşandı.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), gıda zehirlenmesine yol açabilecek toksin şüphesi nedeniyle başlatılan gönüllü geri çağırmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha şeffaf ve ayrıntılı bilgi talep etti. TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ve imha edilen ürün miktarları ile olası sağlık etkilerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuya dair açıklamalarında toplatılması kararlaştırılan ürüün tüketilmemesini ve satın alınan yerlere iade edilmesini tavsiye etti.

“Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur.”

Markaların sitelerinde sorun tespit edilen parti numaraları paylaşıldı.

Hangi mamalar geri çağrıldı?

Ürün Kodu Ürün Adı Parti No 12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51690346AC

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51680346BB

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51690346BA

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52660346BB

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52670346BA

12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 52660346AD

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 52660346AC

12595897 SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR 5124080661

12613629 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR 51690346AA

12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51330346AA

12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51560346AA

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51320346BA

12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 51560346AC

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51330346AB

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51560346AB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51330346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51560346BB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51670346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51680346BA

12568814 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR 51710346AA

12568821 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR 51710346AB

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283- 6x800g TR 53480346AA

12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 (12x400g) TR 53300346AB

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 (6x800g) TR 53300346AC

12613629 SMACOMFORT1 NLNWPB109-2 (6x800g) TR 53260346AB

Cereulide Nedir? Cereulide, Bacillus cereus adlı bakterinin bazı türleri tarafından gıdaların içinde oluşan, kusmaya neden olan (emetik) bir toksindir. Cereulide’i diğer birçok gıda kaynaklı etkenden ayıran en kritik nokta, önceden oluşmuş (preformed) toksin gibi davranmasıdır. Yani toksin, bakterinin gıdada çoğalması sırasında oluşabilir. Özellikle nişasta içeren gıdalar (örneğin pirinç, makarna gibi) bu bakteri için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle risk, yalnızca bakterinin varlığından değil, gıdanın içinde toksinin birikmiş olmasından kaynaklanır. Cereulide bir bakteri değildir, bakterinin ürettiği zararlı bir maddedir. Yani gıdada Bacillus cereus bulunmasa bile, bakteri daha önce çoğalmış ve toksini üretmişse, toksin gıdanın içinde kalmaya devam edebilir. Cereulide’in bir diğer ayırt edici özelliği ise son derece dayanıklı olmasıdır. Isıya, mide asidine ve sindirim enzimlerine karşı dirençlidir. Bu nedenle gıdanın sonradan ısıtılması, kaynatılması ya da hazırlanma şeklinin değiştirilmesi, toksinin etkisini ortadan kaldırmayabilir. Bu özellik, cereulide’i gıda güvenliği açısından özellikle riskli hale getirir. Cereulide maruziyeti genellikle kısa sürede ortaya çıkan bulantı ve kusma ile kendini gösterir; ateş çoğu zaman eşlik etmez ve belirtiler klasik bir gıda zehirlenmesine benzer. Ancak söz konusu bebek mamaları olduğunda, bağışıklık sistemi henüz gelişimini tamamlamamış bebeklerde riskin daha ciddiye alınması gerekir.

