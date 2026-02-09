ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 12:50 9 Şubat 2026 12:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 13:13 9 Şubat 2026 13:13
Okuma Okuma:  4 dakika

Bir ayda ikinci uyarı: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor

Nestle'nin SMA marka bebek maması ürünün toplatılmasının ardından, bakanlık tarafından Danone'ye ait Aptamil First İnfant ürünlerinin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir ayda ikinci uyarı: Bakanlık bir bebek mamasını daha toplatıyor

Nestlé’nin SMA markalı bazı bebek maması ve devam sütlerinin cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmasının ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi, içeriğinde cereulide toksini tespit edilmesi gerekçesiyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.

Son bir ayda bebek mamalarına yönelik ikinci geri çağırma vakası yaşandı.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), gıda zehirlenmesine yol açabilecek toksin şüphesi nedeniyle başlatılan gönüllü geri çağırmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha şeffaf ve ayrıntılı bilgi talep etti. TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ve imha edilen ürün miktarları ile olası sağlık etkilerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
28 Ekim 2025

"Tüketmeyin, satın alınanları iade edin"

Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuya dair açıklamalarında toplatılması kararlaştırılan ürüün tüketilmemesini ve satın alınan yerlere iade edilmesini tavsiye etti.

“Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur.”

Markaların sitelerinde sorun tespit edilen parti numaraları paylaşıldı.

Hangi mamalar geri çağrıldı?

Ürün Kodu    Ürün Adı                                                                     Parti No

12513623    SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR    51690346AC
12568805    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR       51680346BB
12568805    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR       51690346BA
12568805    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR       52660346BB
12568805    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR       52670346BA
12568814    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR         52660346AD
12568821    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR          52660346AC
12595897    SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR                5124080661
12613629    SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR     51690346AA
12513623    SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR    51330346AA
12513623    SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR    51560346AA
12568805    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR     51320346BA
12568814    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR        51560346AC
12568821    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR         51330346AB
12568821    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR         51560346AB
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51330346BA
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51560346BB
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51570346BA
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51570346BB
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51670346BA
12578477    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR    51680346BA
12568814    SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR        51710346AA
12568821    SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR           51710346AB
12568821    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283- 6x800g TR        53480346AA
12568814    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 (12x400g) TR    53300346AB
12568821    SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 (6x800g) TR       53300346AC
12613629    SMACOMFORT1 NLNWPB109-2 (6x800g) TR    53260346AB

İHD: Bebek ölümleri, sağlığın ticarileştirilmesinin sonucu
İHD: Bebek ölümleri, sağlığın ticarileştirilmesinin sonucu
21 Ekim 2024

Cereulide Nedir?

Cereulide, Bacillus cereus adlı bakterinin bazı türleri tarafından gıdaların içinde oluşan, kusmaya neden olan (emetik) bir toksindir. Cereulide’i diğer birçok gıda kaynaklı etkenden ayıran en kritik nokta, önceden oluşmuş (preformed) toksin gibi davranmasıdır. Yani toksin, bakterinin gıdada çoğalması sırasında oluşabilir. Özellikle nişasta içeren gıdalar (örneğin pirinç, makarna gibi) bu bakteri için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle risk, yalnızca bakterinin varlığından değil, gıdanın içinde toksinin birikmiş olmasından kaynaklanır.

Cereulide bir bakteri değildir, bakterinin ürettiği zararlı bir maddedir. Yani gıdada Bacillus cereus bulunmasa bile, bakteri daha önce çoğalmış ve toksini üretmişse, toksin gıdanın içinde kalmaya devam edebilir.

Cereulide’in bir diğer ayırt edici özelliği ise son derece dayanıklı olmasıdır. Isıya, mide asidine ve sindirim enzimlerine karşı dirençlidir. Bu nedenle gıdanın sonradan ısıtılması, kaynatılması ya da hazırlanma şeklinin değiştirilmesi, toksinin etkisini ortadan kaldırmayabilir. Bu özellik, cereulide’i gıda güvenliği açısından özellikle riskli hale getirir.

Cereulide maruziyeti genellikle kısa sürede ortaya çıkan bulantı ve kusma ile kendini gösterir; ateş çoğu zaman eşlik etmez ve belirtiler klasik bir gıda zehirlenmesine benzer. Ancak söz konusu bebek mamaları olduğunda, bağışıklık sistemi henüz gelişimini tamamlamamış bebeklerde riskin daha ciddiye alınması gerekir.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
mama tarım ve orman bakanlığı besinlerdeki toksik maddeler bebek maması
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git