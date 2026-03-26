Barış Anneleri’nin Silopi eylemine dava: Gazeteciler de iddianamede

Barış Anneleri’nin 15 Ekim 2024’te Şırnak Silopi’de düzenlediği “Savaşa hayır barış hemen şimdi” eyleminde gözaltına alınanlara dava açıldı.

MA'nın haberine göre Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan bir buçuk yıl sonra gözaltına alınan 28 kişi hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut, JINNEWS muhabiri Derya Ren ve Ajasa Welat muhabiri Mahmut Altıntaş da bulunuyor.

Savcılık haber takibi yapan gazetecileri ve eyleme katılanları “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnmek”le suçluyor.

Silopi Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği davanın ilk duruşması 13 Mayıs’ta görülecek.

Ne olmuştu? Barış Anneleri Meclisi, Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşîn, Metîna bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılara karşı sınırda eylem yapmak istemişti. Diyarbakır, Van, Batman, Mardin, Hakkâri, Urfa, Siirt ve Mersin'den Silopi'nin Başverimli (Tilqebîn) Beldesi'ne gelen Barış Anneleri'ne kolluk müdahale etmiş ve gazetecilerinde aralarında olduğu 28 kişiyi gözaltına almıştı.

(HA)