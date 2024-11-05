Bakırhan: Barışın asıl muhataplarından biri biziz, çözüme hazırız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Meclis grup toplantısını, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yaptı.

Grup toplantısına, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) Sözcüsü Juliana Sözen, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanları Feray Yılmaz ile Mertcan Titiz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekili Ahmet Şık, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca da katıldı.

İlk konuşmayı yapan Eş Genel Başkan Hatimoğulları yaptı.

"Kayyım darbesini Mardin'den, Batman’dan, Halfeti'den, Esenyurt'tan hep birlikte geri püskürteceğiz" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Sanmayın ki kayyım sadece Kürtlere zarar veriyor"

"Kayyım demek Kürt'ün iradesini tanımadığı kadar Esenyurt’ta olduğu gibi Türk’ün de Terekeme’nin de Arap’ın da Ermeni'nin de Laz'ın da Çerkez'inde, bu ülkede yaşayan bütün farklı halklar ve inançların iradesini tanımamak demektir.

Atanmış valiler, kayyımlarla, kaymakamlarla seçimi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyle bir rejimi yasallaştırmak istiyorlar. Bu kayyımcı anlayışın sanmayın ki sadece Kürtlere zarar veriyor. Sanmayın ki sadece DEM Parti’ye zarar veriyor.

"AKP-MHP, Türkiye partisi değildir"

Esenyurt örneğinde de gördüğümüz gibi kayyımcı anlayış Türkiye’deki seçimleri lağvediyor, seçimleri ortadan kaldırıyor. AKP-MHP, Türkiye partisi değildir. AKP-MHP, yandaş partisidir. Kendisi dışındaki bütün partileri yok saymaktadır. Kendisi dışındaki bütün muhalefeti yok saymaktadır, Türkiyelileşmenin önündeki en büyük engel AKP-MHP ittifakının ta kendisidir.

"Eş Genel Başkanımıza linç uygulanıyor"

Dün Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile birlikte Batman’daki direnişi ziyaret ettik. Batman’da konuşmalar yaptık. Sevgili Eş Başkanımızın konuşması amacından kopartılarak yandaş, çamur medya tarafından hedef gösterilmiştir. Partimiz kriminalize edilmeye çalışılmaktadır ve Eş Genel Başkanımıza partimize bir siyasi linç uygulanmaktadır. Şu bilinsin ki ağzımızdan çıkan her lafın ağırlığını biliyoruz. Ağzımızdan çıkan her lafın tarihsel önem ve anlamını biliyoruz. Eş başkanımız yalnız değildir, partimiz hiçbir zaman yalnız olmadı, yalnız da kalmayacaktır.

"Gün hukuka ve adalete sahip çıkma günü"

Bu haklı davaya gelin hep beraber sahip çıkalım. Dün geç kaldık. Geç kaldık diye de Esenyurt’a da kayyım atandı. Biraz daha geç kalırsak sadece DEM Parti belediyelerine değil, Türkiye’nin batısındaki diğer belediyelere de kayyım atanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gün demokrasiye, insan haklarına, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkma günüdür.