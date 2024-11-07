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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 12:20
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 16:27
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Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı

Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup insan bir platformda veya yüksekçe bir alanda duruyor ve konuşma yapıyor. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu anlaşılan karede, açık hava ve loş ışıklandırma dikkat çekiyor. Grup içinde yer alan bir erkek elinde mikrofon tutarak kalabalığa hitap ediyor. Yanında çoğunluğu kadınlardan oluşan birkaç kişi daha var ve hepsi dikkatle konuşmayı dinliyor.
Fotoğraf: MA

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

X’te yer alan Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:
"Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakırhan ne demişti?

Bakırhan, kayyım kararlarının ardından 4 Kasım'da Mardin'de yaptığı konuşmada, şöyle demişti: "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır."

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Bakırhan’ın konuşması özetle şöyle:

Uzatılan el meğer kayyım atamak içinmiş"

İktidar bir yandan elimi uzatıyorum derken diğer eliyle yok sayıyor. Bu halk size nasıl güvensin? Bu halk meclise uzattığınız elin sahici olduğuna nasıl inansın? Buyurun bunun cevabını sizler verin.

Soruyoruz; dün elini uzatanlar bugün kayyım atayanlar değil mi? Peki biz bunların samimiyetine nasıl inanacağız, nasıl güveneceğiz. Uzattıkları ellerini tuttuk, bize uzatılan her eli tutarız. Toplumsal barış için uzatılan her el değerli ve kıymetlidir. Ama siz de gördünüz uzatılan el meğer kayyım atamak içinmiş. Gerçek durumlarını kayyım atayarak kendileri ifşa etti.

Kayyım barış ve çözüme giden yolu dinamitleyen bir yoldur. Kürt sorunu nedir diye sorup duruyorlar. Kürt sorunu nedir diyenlere sesleniyoruz. Kürt sorunu sabahın 5’inde Ahmet Türk'ün Devrim Demir’in kapısını çalarak seni belediye başkanlığından aldık demektir.

"Bir elinizde kayyım bir elinizde zulüm var"

Müzakereden kaçıyorlar. Niye müzakereden kaçıyorlar? Çünkü müzakere kimin sahici, kimin çözümden yana olduğunu, kimin gerçekten bu meselenin çözülmesini istediğini gösteren en önemli merhalelerden biridir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkacak diye müzakereden kaçıyorlar. DEM Parti olarak Kürt barışının asıl muhataplarından biri biziz, çözüme hazırız. Her zaman olduğu gibi bugün de elimizde hançer değil, barış güvercinleri var ve böyle olmaya devam edecektir. Ama sizin elinizde, bir elinizde kayyım bir elinizde zulüm var.

Sayın Bahçeli bize uzattığın elini biz tuttuk, ama diğer elini ortağın baltaladı. Bize uzattığın elde sorun yok. Diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, önce bu kayyım anlayışından bahset, madem çözüm istiyorsun tecridi kaldır, madem çözüm istiyorsun hukuku uygula, madem çözüm istiyorsun o zaman çek Mardin kayyımını."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tuncer Bakırhan dem parti dem parti belediyeleri kayyım ataması kayyım eylemleri
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