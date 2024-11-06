Ahmet Türk: Bir sofra kurmuşsunuz üzerinde bir şey yok

İçişleri Bakanlığı kararıyla üçüncü kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önündeki eylem devam ediyor.

MA’nın haberine göre; belediye binası önünde yurttaşlarla oturma eylemi yapan Eşbaşkanlar Ahmet Türk ve Devrim Demir’e eski milletvekilleri Çağlar Demirel ve Ayla Akat Ata da destek verdi.

Eylem sırasında açıklama yapan Eşbaşkan Devrim Demir, direnişten sonuç alıncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Demir, “Bizler mücadelemizi bugüne kadar direnerek getirdik. Bugünden sonra da direnişimizi büyüteceğiz. İrademize el koyanlar, direnişimiz karşısında geri adım atacaklar. İrademize sahip çıkıp mücadelemize inanalım. Bizler her şart altında kazanacağız” dedi.

Kobanî Davası’ndan cezaevinde bulunan ve mayıs ayında tahliye olan eski milletvekili Ayla Akat Ata da iktidarın üçüncü kez kayyım atamasını “çaresizlik” olarak yorumladı.

Akat- Ata, "Devletin elindeki tek araç zulüm ve bunu kullanıyor. Bu ülkede yıllarca bize ‘siz ayrımcılık yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz’ dediler. Ama bugünkü pratiğe bakın, asıl ayrımcılık, asıl bölücülük ve asıl bu ülkeye ihanet tam da budur” diye konuştu.

Ahmet Türk ise, 1980 askeri darbesi ve sonrasında cezaevlerinde yaşananları hatırlattı.

Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün zulmü yaşadık ama asla ödün vermedik. Dünden daha güçlüyüz. Bugün halkımızla daha büyük bir dayanışmanın içindeyiz. Zulüm ve sopa politikası ile Kürt halkına ve demokrasiye inananlara asla ama asla geri adım attıramaz. Bizler bu ülkede onurlu bir barışın, kucaklaşmanın mücadelesini veren bir halkız.

Biz bu ülkede adaletin ve eşitliğin sağlanması için mücadele veriyoruz. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Halkımız üzerinde yürütülen baskıcı, sindirmeye yönelik politikalara karşı bugün meydanlardayız. Bugün bu sorumluluğu yerine getirmek için buradayız.

Kayyım atamakla, zindanlara atmakla, Kürt halkını asla ama asla susturamazlar ve asla ama asla geri adım attıramazlar. Siz bugün Kürt halkının varlığını bile kabul etmeyen bir mantıkla hareket ediyorsunuz ve bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bugün Ortadoğu’daki gelişmelere baktığımızda, İran’da oluşacak gelişmelere baktığımızda, Ortadoğu’da oluşacak kaostan Türkiye’nin nasıl bir döneme geçeceğini bildikleri için bir tarafta el uzatmaya çalışıyorlar.

Biz bugüne kadar uzatılan her eli tuttuk. Çözüm için her zaman düşüncemizi ortaya koyduk. Ama bir sofra kurmuşsunuz, sofranın üzerinde bir şey yok. Ne yapacağınız konusunda bir şey söylemeden, sadece bazı söylemleri dile getirerek, Kürt halkını ne ikna edebilirsiniz, ne de Kürt halkının haklı ve makul taleplerini karşılayabilecek bir süreci başlatabilirsiniz.”