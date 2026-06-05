DEM Parti MYK’si toplandı gündem: Yasal düzenlemeler

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında gündeme gelen ancak uzun süredir hayata geçirilmediği belirtilen yasal düzenlemeler başta olmak üzere birçok başlık ele alındı.

MYK toplantısında, söz konusu süreç kapsamında hazırlanması beklenen yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, sürecin mevcut durumu ve siyasi gelişmelerin de kapsamlı şekilde tartışıldığı bildirildi.

Toplantının önemli başlıklarından birini, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler oluşturdu. Görüşmelerde dile getirildiği ifade edilen değerlendirmeler ve sürece ilişkin notların da MYK gündeminde detaylı biçimde ele alındığı belirtildi.

MA'nın haberine göre, MYK’de ayrıca Eylül–Ekim ayları arasında yapılması planlanan olağan parti kongresine ilişkin hazırlıklar da görüşüldü. Parti komisyonlarının yürüttüğü çalışmalar ile önümüzdeki döneme dair örgütsel planlamaların değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve güncel siyasi gelişmeler oluşturdu. Bu kapsamda Türkiye siyasetindeki son durumun da MYK değerlendirmelerinde yer aldığı ifade edildi.

Toplantının ilerleyen saatlerinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın MYK’de ele alınan başlıklar, yürütülen tartışmalar ve alınan kararlarla ilgili bir basın açıklaması yapmasının beklendiği bildirildi.

(EMK)