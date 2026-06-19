Avukat Sezin Uçar cezaevinden yazdı: Utanç duyması gereken çıplak arama yapanlardır

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sezin Uçar, Bakırköy Cezaevi’nden ETHA için kaleme aldığı yazıda, gözaltı ve cezaevlerinde uygulandığı iddia edilen “çıplak arama” uygulamasına ilişkin yazdı.

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Uçar, yazısında cinsel şiddet ve çıplak aramanın kadınlar ve LGBTİ+'lar üzerinde bir “tahakküm aracı” olarak kullanıldığını savunarak, bu uygulamaların politik bir baskı yöntemi olduğunu belirtti. Cinsel işkencenin yalnızca bireysel değil, sistematik bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini belirten Uçar, kadınların bu tür uygulamalara karşı yürüttüğü mücadelelerin önemli kazanımlar yarattığını söyledi.

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Yazıda ayrıca, 15 aydır tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker’in mahkeme savunmasında gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığını açıkladığı hatırlatıldı. Bu açıklamanın, cezaevleri ve gözaltı süreçlerindeki uygulamalara yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.

Uçar, geçmişten günümüze gözaltında ve cezaevlerinde taciz, tecavüz tehdidi ve çıplak arama gibi iddia edilen uygulamaların sürdüğünü öne sürerek, bu durumun cezasızlık politikasıyla birlikte devam ettiğini savundu.

Yazıda, çıplak aramanın hukuki ve meşru bir uygulama olmadığı görüşü de dile getirilerek, bunun “cinsel işkence” olarak tanımlanması gerektiği belirtildi.

Uçar, kadınların bu tür uygulamalara karşı geliştirdiği teşhir ve mücadele pratiklerinin, toplumsal farkındalık yarattığını ifade ederek, “Asıl utanç duyması gerekenler bu uygulamaları gerçekleştirenlerdir” dedi.

(EMK)