Avrupa'nın üç büyük kent ağı, NATO Zirvesi sırasında liderleri "Ankara’yı izlerken Silivri’yi de izlemeye" çağırdı

Avrupa’da yüzlerce yerel yönetimi temsil eden Eurocities (Avrupakentleri), Pact of Free Cities (Özgür Kentler Bloku) ve B40 Balkan Kentleri Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunan bir ortak bildiri yayımladı.

Kuruluşlar, Türkiye'yi yönetenleri savunma hakkını güvence altına almaya ve uzun tutukluluğu sona erdirmeye çağırdı. Üç kent ağı ayrıca Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanlarından da Türkiye ile yapacakları temaslarda bu kaygıları gündeme getirmelerini istedi.

"İmamoğlu'nun durumunu görüşmelerde gündeme getirin"

ANKA’nın haberine göre, Gent Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Mathias De Clercq, Amsterdam Belediye Başkanı ve Pact of Free Cities Başkanı Femke Halsema ve Zagreb Belediye Başkanı ve B40 Balkan Kentleri Ağı Başkanı Tomislav Tomašević’in ortak imzalarını taşıyan bildiride, İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tutukluluğa ilişkin başvurusunu öncelikli incelemeye aldığı hatırlatıldı.

6-9 Temmuz günlerinde görülecek duruşmalar öncesinde yayımlanan açıklamada, “Bu hafta dünya Ankara’yı izleyecek. Aynı zamanda Silivri’yi de izlemeli” denidi. NATO Zirvesi’ne katılan liderlere özel bir çağrı yapıldı. Bildiride, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanmaya ilişkin kaygıların Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde doğrudan gündeme getirilmesi istendi.

“Savunma hakkı güvence altına alınmalı”

Üç kent ağı Türk makamlarından üç somut adım atılmasını istedi: Birincisi, İmamoğlu ve diğer sanıklara savunmalarını hazırlayıp sunabilmeleri için yeterli süre ve olanak sağlanması, ve bu nedenle 9 Temmuz’daki duruşma takviminin ertelenmesi.

İkincisi, Silivri’deki duruşmaların savunma avukatlarına, seçilmiş temsilcilere, gazetecilere ve bağımsız ulusal ve uluslararası gözlemcilere tam olarak açılması ve son olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma hakkını düzenleyen 5. ve 6. maddelerine göndermeyle İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıkların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kent diplomasisi Ankara’ya yöneldi

Ortak bildiri, Avrupa’da son yıllarda giderek güçlenen “kent diplomasisi" kapsamında Türkiye’ye yönelik en dikkat çekici ortak girişimlerden biri. Özellikle hukuk devleti ve yerel demokrasi tartışmalarında genellikle iktidar güçlerinden bağımsız tutum alan büyükşehir belediyeleri, Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Konseyi nezdinde ortak girişimlerde bulunuyor.

Bildiri, yerel yönetimlerin yalnızca belediyecilik adına içe dönük çalışmakla kalmayıp, demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusunda da uluslararası bir siyasi aktör haline geldiklerine ilşkin en çarpıcı örneklerden biri.

İmamoğlu: Başkentler susarken kentler konuşuyor

Silivri Cezaevi’nde tutuklu Ekrem İmamoğlu da ortak bildiriyi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak destek veren kent yönetimlerine teşekkür etti.

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Yayımladığınız açıklama birçok ulusal hükümetin dile getirmediğini ifade ediyor. Başkentler hak ve özgürlüklerin aşınması karşısında sessiz kalırken, hatta bazıları buna neden olanlarla el sıkışırken, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunanlar kentler oluyor. Bu tesadüf değil. Belediye başkanları zirvelerin diplomatik hesaplarına değil, yurttaşlarına karşı sorumludur." “Demokrasi kentlerde doğdu. Bugün tehdit altındayken onu yeniden savunanlar Gent’te, Amsterdam’da, Zagreb’de ve İstanbul’da kentler oluyor. Ben yaptığım herhangi bir şey nedeniyle değil, 16 milyon İstanbullunun sandıkta ortaya koyduğu irade nedeniyle yargılanıyorum. Dünya Ankara’yı izleyecek. Sizin sayenizde dostlarım, Silivri’yi de izleyecek”

Bilgi Kutusu | İmamoğlu hangi davalarda yargılanıyor

ve İnsan hakları örgütleri ne diyor? * Ekrem İmamoğlu'na karşı farklı soruşturmalar kapsamında çok sayıda dava yürütülüyor. Bunların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarını içeren ana dava geliyor. Bunun yanı sıra “Kent Uzlaşısı” kapsamında belediyeye yapılan bazı personel alımlarının PKK ile bağlantılı olduğu iddiasına dayanan terör soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan dava, üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasına ilişkin soruşturma ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla açılan, siyasi yasak istemini de içeren dava da İmamoğlu’nun yargılandığı dosyalar arasında. * İmamoğlu hakkında, savcılığın son hesaplamasına göre 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. * Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile çeşitli uluslararası hukuk örgütleri, davaların içeriğine ilişkin hüküm vermekten kaçınmakla birlikte, uzun tutukluluğun cezaya dönüşmesi, savunmaya hazırlanmak için yeterli zaman ve olanak tanınmaması, duruşma takvimlerinin adil yargılanma hakkını zedelemesi, yargı bağımsızlığına ilişkin kaygılar ve seçilmiş bir belediye başkanının uzun süre görevinden uzak kalmasının seçmenlerin temsil hakkını da etkilediği yönünde ortak endişelerini dile getiriyor.

(AEK)