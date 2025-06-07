Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan 'özel demokrasi' ödülü

Avrupa’nın dört bir yanından gelen belediye başkanlarının katıldığı Eurocities (Avrupa Kentler Birliği) 2025 Genel Kurul Toplantısı Portekiz'in Braga kentinde yapıldı.

Toplantıya Türkiye'den Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Aras, toplantıda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen özel demokrasi ödülünü, İmamoğlu adına teslim aldı.

Avrupalı başkanlara İstanbul daveti

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Aras, "Bu önemli zirvede, demokrasiye olan bağlılığı ve halk iradesini kararlılıkla savunduğu için haksız yere tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na verilen özel demokrasi ödülünü; Ekrem Başkanımız adına teslim aldım. Bu vesileyle de Genel Kurula katılan Belediye Başkanlarını, Ekrem Başkanımızı ziyaret etmeleri için İstanbul’a davet ettim" dedi.

İmamoğlu: Dayanışma sınır tanımaz

Törende Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da paylaşan Aras, şöyle aktardı:

"Ekrem Başkanımız mesajında bu ödülün özgürlük talep eden gençlere, eşitlik için yürüyen kadınlara ve demokrasiye olan inançlarını kaybetmeyen sessiz milyonlara ait olduğunu vurguladı. Bugün bir kez daha gördük ki, dayanışma sınır tanımaz. İstanbul’dan Braga’ya, Braga’dan tüm Dünya’ya demokrasi ve özgürlük çağrımızı yükselttik."