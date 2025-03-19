Avrupa’dan İmamoğlu’na destek: Türkiye’de demokrasinin yanındayız

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan hukuksuz gözaltı kararının ardından, Avrupa’dan birçok belediye başkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi, İmamoğlu'na destek mesajları yayınladı.

Destek mesajlarında, "Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız" denildi. Destek verenler arasında Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Floransa Belediye Başkanı, eski Eurocities Başkanı Dario Nardella ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri gibi önemli isimler bulunuyor.

Şu ana kadar İmamoğlu’na destek verenler şöyle: Avrupa Parlamentosu Üyesi, Floransa Belediye Başkanı, eski Eurocities Başkanı Dario Nardella,

Avrupa Parlamentosu Üyesi Cecilia Strada,

İtalyan Parlamentosu Üyesi Federico Gianassi,

Avrupa Parlamentosu Üyesi Brando Benifei,

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Milano Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Pier Francesco Maran

İtalyan Parlamento Üyesi Roberto Speranza

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian

Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala

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Ekrem İmamoğlu kimdir?

(EMK)