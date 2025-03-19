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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 15:48
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 16:48
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Avrupa’dan İmamoğlu’na destek: Türkiye’de demokrasinin yanındayız

Destek mesajlarında, "Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız" denildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek: Türkiye’de demokrasinin yanındayız

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan hukuksuz gözaltı kararının ardından, Avrupa’dan birçok belediye başkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi, İmamoğlu'na destek mesajları yayınladı.

Destek mesajlarında, "Ekrem İmamoğlu’nun ve Türkiye’de demokrasinin yanındayız" denildi. Destek verenler arasında Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Floransa Belediye Başkanı, eski Eurocities Başkanı Dario Nardella ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri gibi önemli isimler bulunuyor.

Şu ana kadar İmamoğlu’na destek verenler şöyle: 

Avrupa Parlamentosu Üyesi, Floransa Belediye Başkanı, eski Eurocities Başkanı Dario Nardella,
Avrupa Parlamentosu Üyesi Cecilia Strada,
İtalyan Parlamentosu Üyesi Federico Gianassi,
Avrupa Parlamentosu Üyesi Brando Benifei,
Avrupa Parlamentosu üyesi ve Milano Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Pier Francesco Maran
İtalyan Parlamento Üyesi Roberto Speranza
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri
Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian
Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro
Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala

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(EMK)

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