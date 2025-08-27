Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü”

Avrupa’nın farklı kentlerinden belediye başkanlarının yer aldığı Eurocities heyeti, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’da temaslarda bulunacak. Heyet, Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” takdim edecek.

Ziyaret Programı

Heyet, yarın (28 Ağustos Perşembe) saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) ziyaret edecek. Saraçhane’de düzenlenecek törende, “Özel Demokrasi Ödülü” İmamoğlu’na takdim edilecek. Ardından saat 12.00’de Saraçhane Başkanlık Binası’nda basın açıklaması yapılacak.

Saat 14.00’te ise Silivri Cezaevi önünde ikinci bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Açıklamalarda, Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni ile B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev söz alacak.

Program, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Heyette kimler var?

Eurocities heyetinde Avrupa’nın önde gelen kentlerinin belediye başkanları ve yöneticileri yer alıyor:

Jaume Collboni – Barselona Belediye Başkanı, Eurocities Başkan Yardımcısı

– Barselona Belediye Başkanı, Eurocities Başkan Yardımcısı Vasil Terziev – Sofya Belediye Başkanı, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı

– Sofya Belediye Başkanı, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı Tomislav Tomaseviç – Zagreb Belediye Başkanı

– Zagreb Belediye Başkanı Haris Doukas – Atina Belediye Başkanı

– Atina Belediye Başkanı Dominic Fritz – Timișoara Belediye Başkanı

– Timișoara Belediye Başkanı Sharon Dijksma – Utrecht Belediye Başkanı

– Utrecht Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karacsony – Budapeşte Belediye Başkanı

– Budapeşte Belediye Başkanı Arnaud Ngatcha – Paris Belediye Başkan Yardımcısı

– Paris Belediye Başkan Yardımcısı Jose Francisco Herrera Antonaya – Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü

– Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Andre Sobczak – Eurocities Genel Sekreteri

(EMK)