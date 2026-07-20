Atta Festival’den çocuk tiyatroları için uluslararası showcase

Atta Festival, Türkiye’de çocuklara yönelik üretilen nitelikli performansların uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak amacıyla Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase Programını düzenleyecek.

Program, 19–22 ve 26–29 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Festivalin 10. yılı kapsamında düzenlenen program, bu yıl Atta International Showcase çatısı altında genişletilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik performans sanatları alanında çalışan festival direktörleri ile program yöneticilerinden oluşan bir delegasyon İstanbul’da bir araya gelecek.

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İlk program 2024’te yapıldı

Atta Festival, alandaki ilk profesyonel showcase programını 2024 edisyonunda gerçekleştirdi. Program kapsamında Avrupa’nın önde gelen kültür ve sanat kurumlarından 11 profesyonel İstanbul’a davet edildi.

2026 programında ise Türkiye’den seçilecek yapımlar, uluslararası delegasyonun izlemesine ve değerlendirmesine sunulacak.

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Başvuruları seçici kurul değerlendirecek

Türkiye’den yapılacak başvurular, alanında uzman akademisyenler ve sanatçılardan oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Kurulun belirleyeceği yapımlar, Atta International Showcase kapsamında festival direktörleri ve program yöneticileriyle buluşacak.

Showcase tarihleri: 19–22 ve 26–29 Kasım 2026

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2026

(NÖ)