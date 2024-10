Artêşa Îsraîlê li Lubnanê dest bi operasyona bejayî kir

Artêşa Îsraîlê got ku leşkerên wan li nava Lubnanê dest bi operasyonên bejayî yên ji bo "hedefên diyarkirî" kirine. Rayedarên Îsraîlê, DYA ji operasyonê agahdar kirine ku wê dem û pîvan û bergeha operasyonê sînordar be. Armanca operasyonê ew e ku “hêzên Hizbullahê ji sînorê Îsraîlê dûr bixin”.

Artêşa Îsraîlê bi danezanekê aşkere kir ku "Beriya çend demjimêran, wan li başûrê lubnanê li dijî hedef û binesaziya Hizbullahê êrişên bejayî dest pê kirine."

Daxuyaniya operasyona "sînordarkirî" di demeke wisa de hat ku tirsa şerekî berfireh a herêmî ji xwe belav bûbû. Artêşa Îsraîlî got ku operasyon "bi armanca parastina welatiyên Îsraîlê yên li ser sînorê Lubnanê ye tê kirin."

Îsraîlê piştî kuştina serokê Hizbullahê Hasan Nasrallah, êrîşên xwe yên li dijî komên çekdar ên ku Îran piştgirîya wan dike li herêmê berfireh kiribû.

Netanyahu: "Li Rojhilata Navîn cihekî ku Îsraîl nikaribe xwe bigihîne tune ye"

Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu di şîroveyên xwe yên têkildarî Îranê yên du roj piştî kuştina serokê Hizbullahê ku Îran piştgirîya wê dike de, hişyarî da ku li Rojhilata Navîn cîhek ku Îsraîl nikaribe bigihêje wê tune ye.

UNRWA: "Me nizanibû ku xebatkarê me fermandarê Hamasê ye"

Serokê Ajansa Alîkarî û Xebatê ya ji bo Penaberên Filistînî ya Neteweyên Yekbûyî (UNRWA), îdiaya ku wan pêdizanîbû karmendê saziyê Fateh Şerîf Ebû el-Amîn fermandarê Hamasê yê Lubnanê ye, red kir. Hamasê beriya niha gotibû ku di êrîşa Îsraîlê de serokê şaxa Lubnanê ya rêxistinê tevî endamên malbata xwe hatine kuştin.

Biden: "Tenê dema Îsraîlê bisekine ez ê rehet bikim"

Rojnamegeran ji Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Joe Biden pirsîn ku planên Îsraîlê yên dagirkirina Lubnanê rehetiyê dide we an na. Li ser pirsê Biden banga agirbestek "bi lezgîn" kir. Biden li Qesra Spî daxuyanî da rojnamegeran û got, "Ez ji tiştên ku hûn dizanin zêdetir pê haydar im, û ya ku dê rehetiyê bide min ew e ku ew rawestin."

(AEK/AY)