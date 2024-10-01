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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 02:36
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 09:39
2 dk Okuma

"HAREKAT SINIRLI, MEVZİİ VE HEDEFLİ"

İsrail Ordusu Lübnan'da kara harekatına başladı

İsrail Ordusu, gece yarısı yayımladığı bildiriyle, "Birkaç saat önce, güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine ve altyapısına yönelik kesin istihbarata dayalı sınırlı, mevzii ve hedefli kara saldırıları başlattı[ğını]," açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail Ordusu Lübnan'da kara harekatına başladı
*Lübnan'da kara harekatı için sınıra yığılan İsrail tankları, 29 Eylül 2024 (Fotoğraf: İsrail ordusu)

İsrail Ordusu, askerlerinin Lübnan içinde "hedefli" kara operasyonlarına başladığını söyledi. İsrailli yetkililer ABD'ye, saldırının kapsam, ölçek ve süre açısından sınırlı olacağını bildirdi. Operasyonun amacı "Hizbullah güçlerini İsrail sınırından uzaklaştırmak".

İsrail  Ordusu, gece yarısı yayınladığı bildiride "Birkaç saat önce, güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine ve altyapısına yönelik kesin istihbarata dayalı sınırlı, mevzii ve hedefli kara saldırıları başlattı[ğını]," açıkladı.

"Sınırlı" operasyon duyurusu, kapsamlı bir bölgesel savaş korkusu yayılırken geldi. İsrail Ordusu, harekâtın "Lübnan sınırında yaşayan İsrail yurttaşlarını korumayı amaçladığını" söyledi.

İsrail, Hizbullah'ın güçlü lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki İran destekli militan gruplara yönelik saldırılarını genişletmişti.

Netanyahu: "Orta Doğu'da İsrail'in
ulaşamayacağı hiçbir yer yok"

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran destekli Hizbullah liderini öldürmesinden iki gün sonra, İran'a yönelik yorumlarında, Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığı konusunda uyardı.

UNRWA: "Çalışanımızın Hamas
komutanı olduğunu bilmiyorduk"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başkanı, kurum çalışanı Fateh Şerif Abu el-Amin'in Hamas'ın Lübnan'daki  komutanı olduğunu bildikleri iddiasını reddeti. Hamas daha önce yaptığı açıklamada, örgütün Lübnan şubesi başkanının İsrail saldırısında aile üyeleriyle birlikte öldürüldüğünü söylemişti.

Biden: "Beni ancak İsrail'in durması rahatlatır"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'ı işgal etme planlarının kendisini rahatlatıp rahatlatmadğını soran habercilere, "derhal" ateşkes çağrısında bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, Biden, "sizin bildiğinizden daha çok şeyin farkındayım ve beni rahatlatacak olan onların durması" dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Beyrut
israil ordusu Hizbullah kara harekatı Güney Lübnan
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