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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 13:58 4 Haziran 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 14:13 4 Haziran 2026 14:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Aras Yayıncılık’tan çocuk kitaplarında yaz tatili indirimi

Aras Yayıncılık, yaz tatili öncesinde çocuk kitaplarında yüzde 50 indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya, 15-21 Haziran tarihleri arasında Türkçe ve Ermenice çocuk kitaplarını kapsayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aras Yayıncılık’tan çocuk kitaplarında yaz tatili indirimi
Tina Kopma'nın kaleme aldığı "Hayatımın En Güzel Günü" adlı Ermenice çocuk kitabı

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Aras Yayıncılık, çocuk kitaplarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir kampanya düzenliyor.

15-21 Haziran tarihleri arasında Aras Yayıncılık’ın web sitesinde yer alan çocuk kitaplarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Kampanya, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap tarafından yayımlanan, farklı yaş gruplarına yönelik Türkçe ve Ermenice çocuk kitaplarını kapsıyor.

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Türkçe ve Ermenice kitaplar kampanyada

Yayınevinden yapılan açıklamada, kampanyanın tüm Türkçe ve Ermenice çocuk kitaplarında geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada, kitapların çocukların hayal gücünü beslemeyi, merak duygularını artırmayı ve okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

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Dostluk, hayal gücü ve birlikte üretme

Aras Yayıncılık, yaz tatilinin çocuklar için yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda yeni hikayelerle tanışma, soru sorma, hayal kurma ve dünyaya farklı gözlerle bakma imkanı sunduğunu belirtti.

Kampanya kapsamında yer alan kitaplarda dostluk, birlikte üretme, hayallerin peşinden gitme ve sözcüklerin dünyasını keşfetme gibi temalar öne çıkıyor.

Yayınevi, çocukların yaz tatiline kitapların eşlik etmesini ve yaz günlerinin sayfalar arasında kurulacak yeni dünyalarla zenginleşmesini hedefliyor.

Kitapların detaylarına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Aras Yayıncılık hippo kitap Ermenice
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