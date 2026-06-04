Aras Yayıncılık’tan çocuk kitaplarında yaz tatili indirimi

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Aras Yayıncılık, çocuk kitaplarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir kampanya düzenliyor.

15-21 Haziran tarihleri arasında Aras Yayıncılık’ın web sitesinde yer alan çocuk kitaplarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Kampanya, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap tarafından yayımlanan, farklı yaş gruplarına yönelik Türkçe ve Ermenice çocuk kitaplarını kapsıyor.

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Türkçe ve Ermenice kitaplar kampanyada

Yayınevinden yapılan açıklamada, kampanyanın tüm Türkçe ve Ermenice çocuk kitaplarında geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada, kitapların çocukların hayal gücünü beslemeyi, merak duygularını artırmayı ve okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

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Dostluk, hayal gücü ve birlikte üretme

Aras Yayıncılık, yaz tatilinin çocuklar için yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda yeni hikayelerle tanışma, soru sorma, hayal kurma ve dünyaya farklı gözlerle bakma imkanı sunduğunu belirtti.

Kampanya kapsamında yer alan kitaplarda dostluk, birlikte üretme, hayallerin peşinden gitme ve sözcüklerin dünyasını keşfetme gibi temalar öne çıkıyor.

Yayınevi, çocukların yaz tatiline kitapların eşlik etmesini ve yaz günlerinin sayfalar arasında kurulacak yeni dünyalarla zenginleşmesini hedefliyor.

Kitapların detaylarına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)