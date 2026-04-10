Ara Güler’in “Cannes!” sergisi 22 Nisan’da Ara Güler Müzesi’nde

Ara Güler Müzesi, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış önemli temsilcilerinden Ara Güler’in “Cannes!” başlıklı sergisini, 22 Nisan’da sanatseverlerle buluşturacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Güler’in arşivinden ilk kez gün ışığına çıkan ve Cannes Film Festivali’nde farklı yıllarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 11 Ekim’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergi, sinemanın, şöhretin ve Fransız Rivierası’na özgü yaşam tarzının iç içe geçtiği bir dönemi, Güler’in kendine özgü bakışıyla gözler önüne seriyor.

Üç ana anlatı

Sergide, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Monaco Prensesi Grace Kelly, Federico Fellini, Orson Welles, Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni, Kim Novak ve François Truffaut’nun da aralarında bulunduğu dönemin pek çok ikonik sinema figürünün fotoğrafları yer alıyor.

Güler, Cannes’ı yalnızca yıldızların sahnedeki ya da kırmızı halıdaki anlarıyla değil, festivalin arka planındaki gündelik sahnelerle birlikte anlatıyor. Şöhreti Cannes’da yakalamaya çalışanları, foto muhabirlerini ve hayran kitlelerini kimi zaman bir arada, kimi zaman da bir yıldızla aynı karede buluşturuyor.

Üç ana anlatı etrafında kurgulanan serginin sahne bölümünde Cannes, La Croisette boyunca uzanan plajları, otelleri ve kalabalığıyla bir film seti gibi ele alınıyor.

Güler, Cannes Film Festivali’ne ilk kez 1957’de gitti. İzleyen yıllarda festival dönemlerinde Cannes’ı düzenli olarak ziyaret eden Güler’in foto-röportajları Yeni İstanbul gazetesi ile Hayat Mecmuası’nda yayımlandı.

Sergide yer alan fotoğraf seçkisine, o dönemde yayımlanmış gazetelere ait kupürler, kontakt baskılar, Güler’e ait basın kartları ve festivale ilişkin çeşitli efemeralar eşlik ediyor. Seçki, festivalin altın çağını yansıttığı gibi Güler’in foto muhabirlik pratiğini yakından izleme imkânı da sunuyor. (TY)