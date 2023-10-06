Ara Güler arşivinden ‘Renkli Anadolu’ sergisi açıldı

2016 yılında hayata geçirilen Şişli'deki Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu” kapılarını açtı. Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen ‘Renkli Anadolu’ sergisi, 7 Nisan 2024'e kadar açık kalacak.

Güler'in 1957 ve 2003 yılları arasındaki dönemi kapsayan fotoğrafları, Anadolu'nun sokakları, yapıları ve insanları hakkında pek çok ipucu veriyor.

Ara Güler Müzesi Yayınları'nın sergi ile eş zamanlı hazırladığı ve aynı ismi taşıyan ‘’Renkli Anadolu’’ kitabı, bomontiada ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi dükkanlarından temin edilebilir. Ayrıca sergiye özel bir müzik seçkisi hazırlayan Radyo Voyage, ‘’Renkli Anadolu’’ fotoğraflarının müzikle harmonisini de dinleyicinin beğenisine sunuyor.

Ara Güler Müzesi hakkında

Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kuruldu. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018'de kendisinin de katılımıyla bomontiada’da açıldı. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanıyor. (AÖ)