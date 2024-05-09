Yıl 1952: Ara Güler'den 'Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte'

Merkezine Ara Güler’in 21-27 Mayıs 1952 tarihleri arasında Jamanak gazetesinde yayımlanan ‘’Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisini alan “Kumkapı Balıkçıları” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde açıldı.

Ara Güler arşivinden Kumkapı’ya ilişkin daha önce sergilenmemiş fotoğraflar, efemera ve Ara Güler’in editoryal ve yaratıcı sürecini, seçimlerini gösteren kontakt baskılardan örnekler de ilk kez sergileniyor.

Sergideki fotoğraflar, bugün artık var olmayan Küçük Deniz Sokağı ve balıkçı barınağına, burada çalışan insanlara ve bir yaşam tarzına ışık tutuyor.

Ara Güler, 24 yaşındayken yayımlanan “Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisiyle birlikte foto muhabirliği alanında erken yaşta kendine bir yer edindi ve uluslararası kariyerine de adım attı.

Kumkapı Mahallesi’ni pek çok kez ziyaret eden foto muhabir, balıkçı reislerini, tayfaları, merametçileri günlük hayatları içinde fotoğrafladı.

“Kumkapı Balıkçıları” sergisi, 27 Ekim'e kadar pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde bomontiada’da açık kalacak. Sergi ile aynı ismi taşıyan kitap ise Ara Güler Müzesi dükkanında satın alınabilir.(AÖ)