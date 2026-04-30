Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iki ayrı operasyon: 34 kişi ve Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı

Antalya’da sabah saatlerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı saatlerde, ayrı bir soruşturma dosyasında Zuhal Böcek hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İlk operasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kapsayan soruşturma çerçevesinde yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemede, belediye iştiraki ANSET’e yönelik işlem başlatıldı ve 34 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişiler arasında, daha önce görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

Operasyon kapsamında belediyenin özel kalem biriminde çalışan K.K. ile Kumluca Koordinatörü K.K.T., asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edilirken, K.K.T.’nin geçmişte Sosyal A.Ş.’de görev yapmış olması nedeniyle hafriyat soruşturmasına ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi.

Öte yandan, bu dosyadan bağımsız olarak yürütülen başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Daha önce, yürütülen soruşturma sürecinde bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulmasıyla ilgili ayrıca soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

