ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 09:51 30 Nisan 2026 09:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 09:54 30 Nisan 2026 09:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iki ayrı operasyon: 34 kişi ve Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı

Gözaltı sayısının artabileceği ifade edilirken, K.K.T.’nin geçmişte Sosyal A.Ş.’de görev yapmış olması nedeniyle hafriyat soruşturmasına ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iki ayrı operasyon: 34 kişi ve Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı

Antalya’da sabah saatlerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı saatlerde, ayrı bir soruşturma dosyasında Zuhal Böcek hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İlk operasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kapsayan soruşturma çerçevesinde yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemede, belediye iştiraki ANSET’e yönelik işlem başlatıldı ve 34 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişiler arasında, daha önce görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

Operasyon kapsamında belediyenin özel kalem biriminde çalışan K.K. ile Kumluca Koordinatörü K.K.T., asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edilirken, K.K.T.’nin geçmişte Sosyal A.Ş.’de görev yapmış olması nedeniyle hafriyat soruşturmasına ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi.

Öte yandan, bu dosyadan bağımsız olarak yürütülen başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Daha önce, yürütülen soruşturma sürecinde bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulmasıyla ilgili ayrıca soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
antalya büyükşehir belediyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git