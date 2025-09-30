ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 09:24
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 09:28
1 dk Okuma

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Antalyaspor Derneği'nde aramalar yapıldı. Soruşturmanın ayrıntıları ve gözaltı kararlarının gerekçeleri yetkililer tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Antalyaspor Derneği'nde arama yapıldı savcılık tarafından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi bunlardan 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Antalyaspor Derneği'nde aramalar yapıldı. Soruşturmanın ayrıntıları ve gözaltı kararlarının gerekçeleri yetkililer tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

Hatırlanacağı üzere daha önce belediyeye yönelik operasyonlarda Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye kayyum atanmıştı. Bugünkü operasyonun da aynı soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek antalya belediyesi
