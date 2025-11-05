Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 8 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.K.Y, A.A, H.T.A, H.A, Y.Y, B.G, B.G. ve A.E. "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturmanın geçmişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma çerçevesinde daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Z.K.’yi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen Başkan Böcek tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda görevli Tuncay Kaya da tutuklanmış, Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanı Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek’le yurt dışı dönüşü temasta bulunduğu iddia edilen G.T., “suç delillerini gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeni gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamının genişletildiği bildirildi.

