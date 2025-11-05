ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 09:57
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 10:35
1 dk Okuma

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 8 gözaltı

Operasyonda, U.K.Y, A.A, H.T.A, H.A, Y.Y, B.G, B.G. ve A.E. "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 8 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.K.Y, A.A, H.T.A, H.A, Y.Y, B.G, B.G. ve A.E. "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturmanın geçmişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma çerçevesinde daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Z.K.’yi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen Başkan Böcek tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda görevli Tuncay Kaya da tutuklanmış, Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanı Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek’le yurt dışı dönüşü temasta bulunduğu iddia edilen G.T., “suç delillerini gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeni gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamının genişletildiği bildirildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek antalya büyükşehir belediyesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git