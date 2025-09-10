Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Polis sabah saatlerinde 17 kişiyi gözaltına aldı.

Bir itirafçının ifadesi gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında iki ay kadar önce başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren savcılık bu kez de 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Tutuklanan Antalya BB Başkanı Böcek görevden uzaklaştırıldı

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 17'si gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

(Mİ)