biamag
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 08:54
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 09:15
1 dk Okuma

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 17 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında yeni bir gözaltı dalgası  yaşandı. Polis sabah saatlerinde 17 kişiyi gözaltına aldı.

Bir itirafçının ifadesi gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında iki ay kadar önce başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren savcılık bu kez de 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

7 Temmuz 2025

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 17'si gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

(Mİ)

