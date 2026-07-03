ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 00:52 3 Temmuz 2026 00:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 02:36 3 Temmuz 2026 02:36
Okuma Okuma:  3 dakika

"Ankara Valisi 39 bin sokak hayvanını nereye koydu?"

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın "Ankara'da 52 bin sokak hayvanı vardı, hepsini topladık" açıklaması hayvan hakları savunucularınca tepkiyle karşılandı. Mevcut barınak kapasitesinin 13 bin olduğunu hatırlatan savunucular, 39 bin hayvana ne yapıldığını soruyor?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Ankara Valisi 39 bin sokak hayvanını nereye koydu?"
Ankara'da sokak hayvanlarını toplayan belediye ekipleri/Fotoğraf: gzt.com

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını bildirmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu. Önceki Vali Vasip Şahin geçen yıl mayısta Ankara'daki barınak kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu açıklamıştı. Doğa İnsan Hayvan Koruma Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, barınak kapasitesinin bir yılda 52 bine yükselmesinin imkansız olduğunu belirterek toplanan hayvanların nerede barındırıldığını sorguladı. Danacıoğlu, 2028'e kadar süre varken hayvanların alelacele toplanmasını eleştirdi. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği, belediyelere sokak köpeklerini toplama ve barınaklara yerleştirme zorunluluğu getirmiş, "aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" uygulamasına son vermişti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın, 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2024 yılında tespiti yapılan 52.000 sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52.000 sayısına ulaşıldığı" açıklaması, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı. 

"13 binlik barınak kapasitesi 52 bine nasıl çıktı?"

Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede önceki Ankara Valisi Vasip Şahin'in, geçtiğimiz mayıstaki "Ankara’da yaklaşık 52 bin sahipsiz sokak hayvanı bulunduğu, Ankara’nın toplam hayvan bakımevi kapasitesinin ise 13 bin 45 olduğu" açıklamasından yola çıkarak “13 binlik barınak kapasitesinin bu yıl 52 bine yükseltilmiş olmasının imkanı yok. Öyleyse de bu hayvanlar nerede diye sorarlar." dedi. 

Ankara Valisi Canbolat ne demişti?  

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 1 Temmuz 2026’da X hesabından yaptığı paylaşımda il sınırları içinde var olduğu tespit edilen 52 bin sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı. 

Vasıp Şahin: "Barınak kapsitesi 13 bin 45" 

Ancak, selefi Vasip Şahin, 29 Mayıs 2025'te Ankara Valiliğinde düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'na katılan kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada Ankara'da sokakta yaşayan köpek sayısının 52 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini; mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu ifade etmiş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla özel hayvan bakımevlerine ilişkin işbirliklerinin devam ettiğini bildirmiş ve 3 ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktarmıştı. Bu açıklama TRT Haber, Anadolu Ajansı ve yaygın medyanın geniş kesimi tarafından haberleştirildi. 

Bir yıl içinde, Ankara'da var olduğu tahmin edilen bütün sokak hayvanlarının toplandığı iddiasının gerçek olabilmesi için yanıtlanması gereken 39 bin hayvanın nerede barındırıldıkları sorusunun peşine düşen habercilerle konuşan Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, valiliğin açıkladığı verinin gerçekçi olmadığını söyledi. 

Danacıoğlu Cumhuriyet'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"2028'e kadar zaman tanınmıştı, acelenin kime faydası var?"

“Normal şartlarda belediye barınaklarının geliştirme çalışmaları söz konusuydu. 2028’e kadar süre tanınmıştı. Biz genişletilme yapılmadan toplanan köpeklerin nereye alındığını kanun değişikliği yapıldığından bu yana sorguluyoruz. Bu tüm Türkiye için geçerli. Barınakların mevcut koşulları, ne oradaki köpeklerin yaşamasına, ne de toplananların oraya konulmasına uygun. 

“13 binlik barınak kapasitesinin bu yıl 52 bine yükseltilmiş olmasının imkânı yok. Öyleyse de bu hayvanlar nerede diye sorarlar. Tüm ilçelerin barınak kapasitelerini toplasanız, 52 binin yarısı etmez. 2028’e kadar zamanı var. Bu hayvanların alelacele toplanmasının kime ne faydası var? Neye hizmet ediyor? Şiddet ilkokul çağına kadar indi. Kadına cinayet oranları artıyor. Bunların çözülmesi gerekirken, ağzı olup dili olmayan hayvanların üzerine çöreklendiler. Hayvanları toplayınca güvenli bir toplum mu elde edeceksiniz?” 

Arka plan

Türkiye genelindeki süreç, Temmuz 2024’te TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki köklü değişikliklere dayanıyor. Hayvan hakları savunucularının direnme ve tepkilerine karşın, geçmişte sokak hayvanlarına yönelik "aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" uygulamasına son verildi.

Yeni yasal düzenleme, belediyelere sokaktaki sahipsiz köpekleri toplama ve barınaklara yerleştirme zorunluluğu getirdi. Kanun gereği, barınaklara alınan hayvanların öncelikle rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi hedeflenecek. Bu arada çeşitli "mücbir sebepler" gösterilerek hayvanların uyutulmasına da izin verilecek. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
sokak hayvanları barınaklar
ilgili haberler
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2024
/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-kanun-teklifinin-ilk-5-maddesi-kabul-edildi-297951
ANKARA VE İZMİR'DE HAYVAN DOSTLARI SOKAKTA
Sokak hayvanları için muhalefete çağrı: "Bir araya gelin ve bu katliamı durdurun"
29 Mayıs 2024
/haber/sokak-hayvanlari-icin-muhalefete-cagri-bir-araya-gelin-ve-bu-katliami-durdurun-295922
"Uyutmak, öldürmedir"
23 Mayıs 2024
/haber/uyutmak-oldurmedir-295678
ERMAN PAÇALI VE BARIŞ KARLI ANLATTI
"Hayvanlar toplanmıyor, sokakta hayvan katliamı yaşanıyor"
28 Aralık 2021
/haber/hayvanlar-toplanmiyor-sokakta-hayvan-katliami-yasaniyor-255436
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2024
/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-kanun-teklifinin-ilk-5-maddesi-kabul-edildi-297951
ANKARA VE İZMİR'DE HAYVAN DOSTLARI SOKAKTA
Sokak hayvanları için muhalefete çağrı: "Bir araya gelin ve bu katliamı durdurun"
29 Mayıs 2024
/haber/sokak-hayvanlari-icin-muhalefete-cagri-bir-araya-gelin-ve-bu-katliami-durdurun-295922
"Uyutmak, öldürmedir"
23 Mayıs 2024
/haber/uyutmak-oldurmedir-295678
ERMAN PAÇALI VE BARIŞ KARLI ANLATTI
"Hayvanlar toplanmıyor, sokakta hayvan katliamı yaşanıyor"
28 Aralık 2021
/haber/hayvanlar-toplanmiyor-sokakta-hayvan-katliami-yasaniyor-255436
Sayfa Başına Git