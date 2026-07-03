"Ankara Valisi 39 bin sokak hayvanını nereye koydu?"

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını bildirmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu. Önceki Vali Vasip Şahin geçen yıl mayısta Ankara'daki barınak kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu açıklamıştı. Doğa İnsan Hayvan Koruma Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, barınak kapasitesinin bir yılda 52 bine yükselmesinin imkansız olduğunu belirterek toplanan hayvanların nerede barındırıldığını sorguladı. Danacıoğlu, 2028'e kadar süre varken hayvanların alelacele toplanmasını eleştirdi. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği, belediyelere sokak köpeklerini toplama ve barınaklara yerleştirme zorunluluğu getirmiş, "aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" uygulamasına son vermişti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın, 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2024 yılında tespiti yapılan 52.000 sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52.000 sayısına ulaşıldığı" açıklaması, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

"13 binlik barınak kapasitesi 52 bine nasıl çıktı?"

Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede önceki Ankara Valisi Vasip Şahin'in, geçtiğimiz mayıstaki "Ankara’da yaklaşık 52 bin sahipsiz sokak hayvanı bulunduğu, Ankara’nın toplam hayvan bakımevi kapasitesinin ise 13 bin 45 olduğu" açıklamasından yola çıkarak “13 binlik barınak kapasitesinin bu yıl 52 bine yükseltilmiş olmasının imkanı yok. Öyleyse de bu hayvanlar nerede diye sorarlar." dedi.

Ankara Valisi Canbolat ne demişti?

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 1 Temmuz 2026’da X hesabından yaptığı paylaşımda il sınırları içinde var olduğu tespit edilen 52 bin sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı.

Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tesbiti yapılan 52.000 sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52.000 sayısına ulaşılmıştır. Tesbit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir. — Yakup CANBOLAT (@YakupCanbolat) July 1, 2026

Vasıp Şahin: "Barınak kapsitesi 13 bin 45"

Ancak, selefi Vasip Şahin, 29 Mayıs 2025'te Ankara Valiliğinde düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'na katılan kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada Ankara'da sokakta yaşayan köpek sayısının 52 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini; mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu ifade etmiş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla özel hayvan bakımevlerine ilişkin işbirliklerinin devam ettiğini bildirmiş ve 3 ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktarmıştı. Bu açıklama TRT Haber, Anadolu Ajansı ve yaygın medyanın geniş kesimi tarafından haberleştirildi.

Bir yıl içinde, Ankara'da var olduğu tahmin edilen bütün sokak hayvanlarının toplandığı iddiasının gerçek olabilmesi için yanıtlanması gereken 39 bin hayvanın nerede barındırıldıkları sorusunun peşine düşen habercilerle konuşan Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Eğitim ve Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, valiliğin açıkladığı verinin gerçekçi olmadığını söyledi.



Danacıoğlu Cumhuriyet'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"2028'e kadar zaman tanınmıştı, acelenin kime faydası var?" “Normal şartlarda belediye barınaklarının geliştirme çalışmaları söz konusuydu. 2028’e kadar süre tanınmıştı. Biz genişletilme yapılmadan toplanan köpeklerin nereye alındığını kanun değişikliği yapıldığından bu yana sorguluyoruz. Bu tüm Türkiye için geçerli. Barınakların mevcut koşulları, ne oradaki köpeklerin yaşamasına, ne de toplananların oraya konulmasına uygun. “13 binlik barınak kapasitesinin bu yıl 52 bine yükseltilmiş olmasının imkânı yok. Öyleyse de bu hayvanlar nerede diye sorarlar. Tüm ilçelerin barınak kapasitelerini toplasanız, 52 binin yarısı etmez. 2028’e kadar zamanı var. Bu hayvanların alelacele toplanmasının kime ne faydası var? Neye hizmet ediyor? Şiddet ilkokul çağına kadar indi. Kadına cinayet oranları artıyor. Bunların çözülmesi gerekirken, ağzı olup dili olmayan hayvanların üzerine çöreklendiler. Hayvanları toplayınca güvenli bir toplum mu elde edeceksiniz?”

Arka plan

Türkiye genelindeki süreç, Temmuz 2024’te TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki köklü değişikliklere dayanıyor. Hayvan hakları savunucularının direnme ve tepkilerine karşın, geçmişte sokak hayvanlarına yönelik "aşıla, kısırlaştır, yerine bırak" uygulamasına son verildi.

Yeni yasal düzenleme, belediyelere sokaktaki sahipsiz köpekleri toplama ve barınaklara yerleştirme zorunluluğu getirdi. Kanun gereği, barınaklara alınan hayvanların öncelikle rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi hedeflenecek. Bu arada çeşitli "mücbir sebepler" gösterilerek hayvanların uyutulmasına da izin verilecek.

(AEK)