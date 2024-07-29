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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 09:54
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2024 14:26
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Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale: “Sizin derdiniz sokak hayvanları değil. Sizler bu işi, çok iyi bildiğiniz bir kutuplaştırma aparatına dönüştürmüş durumdasınız. İnsanın değil, köpeğin bile fakirine tahammülünüz yok."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulunda, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi dün gece kabul edildi.

Teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.

Sokaktaki hayvanlara dair yürütülecek çalışmalarda "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.

Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-yerine bırak" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında da değişiklik yapılacak. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştirilecek.

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Ötanazi maddesi

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir," ifadesi yürürlükten kaldırılacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen “köpekler” sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde tutulacak.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ettiği düşünülen, “saldırgan” olduğuna inanılan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar “ötanazi” adı altında öldürülecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 5'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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İYİ Partili Özlale: Derdiniz sokak hayvanları değil

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifinin hayvanları korumaya yönelik olmadığını öne sürerek, sokakların daha "güvenli" hale getirilmesi için farklı çözümlerin olduğunu söyledi.

Veteriner Hekimleri Birliği, özel poliklinikler, hayvan hakları savunucuları, kamu kurumları, belediyelerle beraber hayvan hakları kurulunun oluşturulmasını savunan Özlale, şöyle dedi:

“Sizin derdiniz sokak hayvanları değil. Sizler bu işi, çok iyi bildiğiniz bir kutuplaştırma aparatına dönüştürmüş durumdasınız. Diyorsunuz ki, hayvansever misiniz, çocuk sever misiniz? Biz ikisini de seviyoruz. Siz çocukları sevmiyorsunuz. Biz çocuklara bedava öğle yemeği verilsin diye önerge veriyoruz, reddediyorsunuz. Tarikatlarda tacize uğrayan çocuklarla ilgili araştırma önergesi veriyoruz, reddediyorsunuz. 

“İnsanın değil, köpeğin bile fakirine tahammülünüz yok. Çocuklara da, hayvanlara da, emekçilere de, kadınlara da cehennemi yaşattınız. İnşallah yaşattığınızı yaşamadan bu dünyadan göçmezsiniz!” (TY)

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