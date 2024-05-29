Sokak hayvanları için muhalefete çağrı: "Bir araya gelin ve bu katliamı durdurun"

İzmir ve Ankara'da sokak hayvanlarının katledilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tasarısına karşı sokağa çıkan hayvan dostları muhalefete, “Bir araya gelin ve bu katliamı durdurun” diye seslendi.

İzmir:

İzmir'de, sokak hayvanlarının “uyutma” adı altında katledilmesini öngören yasa tasarısına karşı Baro önünde buluşan sivil toplum örgütleri (STÖ) buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne kitlesel yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte, "Uyutma değil öldürme, katliam yasasına hayır" pankartı açıldı, "Barınaklar güzelse siz girin" ve "Evlatlarımızı vermeyiz" yazılı dövizler taşındı. Yürüyüş boyunca alkışlar eşliğinde sık sık "Susma, haykır, yaşamak haktır", "Barınaklarınız kan kokuyor" ve "Sokaktayız, yanındayız, katliama karşıyız" sloganları atıldı. Kalabalık bir katılımcı grubunun katıldığı basın açıklamasında avukatlar cübbeleriyle yer aldı. Halk da alkışlarla destek verdi.

STÖ'ler adına açıklama yapan Avukat Melike Özdemir Ballı, tasarıyı savunanlarca hayvanların insanlar için tehdit olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti ve sokak hayvanlarını yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Özdemir, "uyutma" benzeri aldatıcı söylemlere kanmayacaklarını dile getirdi: "Avrupa modeli, medeniyet, uyutma gibi sevimli ama aldatıcı ifadelerle sokakta yaşayan hayvanları tecride ve ölüme götürecek bir yaklaşımın topluma kabul ettirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz" dedi.

Hayvanların hapsedilmesi ve belirli bir süre geçtikten sonra öldürülmesinin çözüm olmadığını dile getiren Özdemir, “Çözüm hiçbir zaman öldürmek veya hapsetmek olamaz” dedi: “Yaşamı paylaştığımız mahalle sakinlerimizin, dostlarımızın tek bir tanesinin dahi tecrit edilmesine, katledilmesine izin vermeyeceğiz. Bin yıllardır bu topraklarda hep birlikte vardık, var olacağız.”

Özdemir, hayvan hakları için 2 Haziran'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacakları mitinge katılım çağrısında bulundu.

Ankara:

Ankara'da da "Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi"nin Çankaya Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemi beşinci günde devam etti. Sokak hayvanlarının fotoğraflarıyla oluşturulan dövizlerin taşındığı eylemde, “Hayvana, insana yeryüzüne özgürlük” sloganları atıldı. Eyleme katılan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi de hayvan hakları savunucularına destek verdi.

Günün açıklamasını yapan "Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi"nden Burcu Erbil, AKP-MHP iktidarına "20 yıldır neredeydiniz?" diye sordu.

“Belediyeler köpekleri sokaklardan toplayarak başka belediyelerin sınırlarına, dağ başlarına attıklarında neredeydiniz? Hayvanlara yönelik şiddet, yıllardır cezasızlıkla ödüllendirilirken neredeydiniz? Merdivenaltı üretimhanelerde hayvanlar üremeye zorlanıp, popülasyonları artırılırken neredeydiniz? Barınak dediğiniz ölüm kamplarında şiddet ve hak ihlalleri yaşanırken neredeydiniz?”

Erbil, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sokak hayvanlarını "turizme engel" olarak gösterdiğini vurguladı: "AKP, yine sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor." dedi. "Kâr getirmeyen, makbul olmayan her şey yok edilmek isteniyor.”

Muhalefete de seslenen Erbil, “Bundan sonra yalnızca tecride ve katliama karşı değil, hayvanların ölüm kamplarında hapsedilmelerine de hayır demelisiniz. Meclise taşımanızı istediğimiz ses budur."

Erbil, "Meclisten muhalefetten çıkacak ortak bir ses" duymak istediklerini vurguladı: "Bir araya gelin ve bu katliamı durdurun."

(AEK)