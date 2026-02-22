ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.02.2026 11:17 22 Şubat 2026 11:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.02.2026 11:37 22 Şubat 2026 11:37
Okuma Okuma:  2 dakika

"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"

Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı İlhan Levent, anadilde eğitimin demokratik ve eşitlikçi bir toplum için temel bir hak olduğunu belirterek, mevcut seçmeli ders uygulamasının bu talebi karşılamadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"
Fotoğraf: MA / *İlhan Levent

21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeni ile yapılan açıklamalara ve anadilinde eğitim hakkına ilişkin değerlendirmelere eğitimciler de yer verdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Ağrı Şube Başkanı İlhan Levent, Mezopotamya Ajansı'na (MA) yaptığı değerlendirmede anadilde eğitimin yalnızca bireysel bir tercih değil, kolektif bir hak olduğunu vurgulayarak seçmeli ders modelinin eğitimin bütünsel yapısını değiştirmediğini ifade etti. Levent, “Seçmeli ders uygulaması bireysel bir öğrenme imkânı sunuyor ancak anadilde eğitim talebini karşılamıyor. Bu model dilin toplumsal düzeyde eşit statü kazanmasını sağlamıyor” dedi.

“Dil dışlanırsa o halk da dışlanır”

Eğitimin gerçek anlamda bir hak olabilmesi için parasız, bilimsel ve laik olması kadar anadilinde verilmesinin de zorunlu olduğunu belirten Levent, anadilinde olmayan bir eğitim sisteminin pedagojik eşitsizlik ürettiğini söyledi.

Dilinin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültür taşıyıcısı olduğunu kaydeden Levent, “Dil kamusal alanda dışlanırsa o dili konuşan yurttaşlar da dışlanmış olur. Bu durum demokratik katılımı sınırlar ve fırsat eşitliğini zedeler” ifadelerini kullandı.

“Seçmeli ders değil, eğitim dili hakkı”

Mevcut sistemde anadillerin seçmeli ders olarak sunulmasının bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Levent, asıl talebin anadilin eğitim dili olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Levent, “Talep edilen şey bireyin merak ettiği bir dili öğrenmesi değil; o dilin eğitim dili olarak kabul edilmesidir. Anadilde eğitim tüm derslerde verilmelidir. Bu, kolektif bir haktır ve güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.

“Eşit haklar olmadan demokratik birlik olmaz”

Çokdilli ve çokkültürlü toplumlarda gönüllü ve demokratik birliğin eşit haklar temelinde mümkün olacağını ifade eden Levent, anadilin kamusal alanda özgürleşmesinin diller arasındaki hiyerarşiyi ortadan kaldıracağını savundu.

Özellikle Kürt sorunu bağlamında anadilde eğitimin sağlanmasının inkâr ve asimilasyon politikalarının yerine tanıma ve eşitlik zeminini güçlendireceğini belirten Levent, bunun çatışma yerine demokratik çözüm kanallarını açabileceğini söyledi.

(NÖ)

