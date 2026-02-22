"Anadilinde eğitim kolektif bir hak"

21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeni ile yapılan açıklamalara ve anadilinde eğitim hakkına ilişkin değerlendirmelere eğitimciler de yer verdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Ağrı Şube Başkanı İlhan Levent, Mezopotamya Ajansı'na (MA) yaptığı değerlendirmede anadilde eğitimin yalnızca bireysel bir tercih değil, kolektif bir hak olduğunu vurgulayarak seçmeli ders modelinin eğitimin bütünsel yapısını değiştirmediğini ifade etti. Levent, “Seçmeli ders uygulaması bireysel bir öğrenme imkânı sunuyor ancak anadilde eğitim talebini karşılamıyor. Bu model dilin toplumsal düzeyde eşit statü kazanmasını sağlamıyor” dedi.

Eğitimin gerçek anlamda bir hak olabilmesi için parasız, bilimsel ve laik olması kadar anadilinde verilmesinin de zorunlu olduğunu belirten Levent, anadilinde olmayan bir eğitim sisteminin pedagojik eşitsizlik ürettiğini söyledi.

Dilinin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültür taşıyıcısı olduğunu kaydeden Levent, “Dil kamusal alanda dışlanırsa o dili konuşan yurttaşlar da dışlanmış olur. Bu durum demokratik katılımı sınırlar ve fırsat eşitliğini zedeler” ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde anadillerin seçmeli ders olarak sunulmasının bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Levent, asıl talebin anadilin eğitim dili olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Levent, “Talep edilen şey bireyin merak ettiği bir dili öğrenmesi değil; o dilin eğitim dili olarak kabul edilmesidir. Anadilde eğitim tüm derslerde verilmelidir. Bu, kolektif bir haktır ve güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.

Çokdilli ve çokkültürlü toplumlarda gönüllü ve demokratik birliğin eşit haklar temelinde mümkün olacağını ifade eden Levent, anadilin kamusal alanda özgürleşmesinin diller arasındaki hiyerarşiyi ortadan kaldıracağını savundu.

Özellikle Kürt sorunu bağlamında anadilde eğitimin sağlanmasının inkâr ve asimilasyon politikalarının yerine tanıma ve eşitlik zeminini güçlendireceğini belirten Levent, bunun çatışma yerine demokratik çözüm kanallarını açabileceğini söyledi.

