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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 16:37
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İmamoğlu, Silivri Cezaevinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 51 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu, Silivri Cezaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar sonrası tutuklanan 51 kişi Marmara Cezaevi Kampüsü'ne götürüldü.

Yolsuzluk ve 'Kent ittifakı' nedeniyle adliyeye çıkartılan şüphelilerden 51'i hakimlikte verdiği ifaenin ardından tutuklandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahip Polat gibi isimlerinde yer aldığı 51 kişi uzun bir konvoy ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nden saat 16:00 sıralarında Silivri'ye sevk edildi.

Konvoy saat 16:30 sıralarında cezaevine ulaştı

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu resul emrah şahan Silivri Cezaevi
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