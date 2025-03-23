İmamoğlu, Silivri Cezaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar sonrası tutuklanan 51 kişi Marmara Cezaevi Kampüsü'ne götürüldü.

Yolsuzluk ve 'Kent ittifakı' nedeniyle adliyeye çıkartılan şüphelilerden 51'i hakimlikte verdiği ifaenin ardından tutuklandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahip Polat gibi isimlerinde yer aldığı 51 kişi uzun bir konvoy ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nden saat 16:00 sıralarında Silivri'ye sevk edildi.

Konvoy saat 16:30 sıralarında cezaevine ulaştı