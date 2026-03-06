Almanya: Zorunlu askerliğe karşı öğrenciler yeniden sokaklarda

Almanya'nın başkenti Berlin'in ortasındaki Potsdamer Platz'da perşembe günü binlerce öğrenci hükümetin zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya sokma planlarını protesto etmek üzere yürüyüşe geçti. Polisin verdiği sayıya göre 3 bin düzenleyicilere göre 6 bin genç gösteriye katıldı.

Düzenleyiciler, Berlin'deki 6 bin gencin yanında ülke genelinde 130'u aşkın kent ve ilçede 50 bini aşkın gencin gösterilere katıldığını söyledi.

"Gençler şirketlerin çıkarı için ölmeye gönderilecek"

DW'nin haberine göre kendi okulunun Grev Komitesi sözcüsü 17 yaşındaki Shmuel Schatz, "En kötü senaryoda öleceğim ama arkadaşlarım, akrabalarım veya tanıdıklarım için öleceğimi sanmıyorum. Aksine, sonunda sadece Rheinmetall, ThyssenKrupp ve diğerleri gibi büyük şirketlerin çıkarları için siperlere gönderilenler gibi öleceğim, böylece onlar da savaş pahasına ceplerini doldurabilecekler."

Almanya hükümeti, aralık 2025'te Bundestag'dan yeni bir askerlik hizmeti yasası geçirdi. Yasaya göre yıl içinde 18 yaşını dolduran tüm gençlere, askerliğe ilişkin motivasyonları ve uygunluklarını ölçmeye yönelik sorular yönelten anketler ve Bundeswehr'e (Federal Savunma) gönüllü katılıma ilişkin bilgilendirici açıklamalar gönderilecek. Erkeklerin anketi yanıtlamaları zorunlu.

Almanya orduya daha çok asker istiyor

Berlin'deki protestocuların sözcülerinden 19 yaşındaki Kiran Schürmann DW'ye, "Gönüllü olarak [askere] giden insanlar bu sorulu bir şey olsa bile savaşabilirler. Ama insanlar zorlanmamalı." diyor. "Zorlama asla çözüm olmaz."

Hükümetin planına göre, bu gönüllü askere alım hedeflerine ulaşılamazsa tam zorunlu askerlik geri getirilecek. Federal hükümet, geçtiğimiz yıl ordudaki asker sayısını 180 binden 260 bin silah altında ve 200 bin ihtiyat askere yükseltmek üzere bir "büyüme yolu" belirlemişti.

BERLİN'DE SAVAŞ HAZIRLIKLARI Zorunlu askerlik Almanya savunma gündeminde

Vicdani retçilerin sayısında artış

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Silahlı Kuvvetler Parlamento Komisyonu üyesi Henning Otte, salı günü sunduğu askerlik hizmetine ilişkin raporunda "gönüllülük ilkesinin başarı olasılığı konusundaki kuşkularını" dile getirdi.

Birçok insan zorunlu askerliğin dayatılmasının kaçınılmaz olacağı kanısında ve barış örgütlerine vicdanî ret başvurusunda bulunanların sayısı artıyor. Almanya Anayasası'nda insanların askere gitmeme hakkı güvence altında ve vicdanî ret doğrultusunda bir çok danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Almanya'da vicdanî retçilerin sayısı 2025 yılında önemli ölçüde arttı. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi'ne (BAFzA) göre, geçtiğimiz yıl kuruma toplam 3 bin 867 başvuru yapıldı; bu önceki yıla göre yüzde 72'lik bir artış anlamına demek.

Almanya'da zorunlu askerliğin geçmişi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya' bölünmüştü ve Batı Almanya'da silahlanma ve düzenli ordunun yeniden inşası konusunda ordu kurma konusunda uzun süre büyük siyasal ve toplumsal çekinceler vardı. Ancak Soğuk Savaş başlayıp Batı Almanya’nın NATO’ya katılmasıyla 1955’te Bundeswehr kuruldu ve 1956’da erkekler için zorunlu askerlik (Wehrpflicht) yürürlüğe girdi. Ancak zorunlu askerlik sistemi, başından beri askerlik yapmak istemeyenler için vicdani ret hakkı ve bunun yerine sivil hizmet (Zivildienst) gibi seçeneklerle birlikte uygulandı. Resmi adı Demokratik Alman Cumhuriyeti olan Doğu Almanya'daysa başlangıçta zorunlu askerlik yoktu. Savunma 1950’lerde profesyonel ordu ve gönüllü birlikler üzerinden sağlanıyordu. 1956’da Milli Halk Ordusu (Nationale Volksarmee – NVA) kuruldu ve birkaç yıl gönüllülük temelinde asker topladı. Ancak Soğuk Savaş’ın sertleşmesi ve Varşova Paktı askeri doktrininin gereklilikleri dolayısıyla 1962’de zorunlu askerlik (Wehrpflicht) getirildi. Vicdani ret uzun süre tanınmadı; daha sonra inançları ya da ideolojileri dolayısıyla silah taşımayı reddedenler için “inşaat askerleri” (Bausoldaten) adı altında daha zorlu koşullarda görev yapan ve hakîr görülen silahsız amele taburları oluşturuldu. İki Almanya'nın birleşmesi sonrasında ordunun büyüklüğü ve rolü yeniden kamusal tartışma gündemine geldi. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve güvenlik doktrininin değişmesiyle zorunlu askerlik giderek daha az gerekli görülmeye başladı. Sonunda 2011’de CDU'lu Karl-Theodor zu Guttenberg'in Savunma Bakanlığı döneminde zorunlu askerlik askıya alındı ve Bundeswehr fiilen tamamen gönüllü profesyonel ordu modeline geçti. Bununla birlikte Almanya'da zorunlu askerlik hukuken kaldırılmadı. Anayasal düzen kapsamında askıya alındı ve olağanüstü koşullarda yeniden uygulanabilmesine yasalar olanak veriyor. Almanya Zorunlu Askerliği Kaldırmıyor Bundestag'ın (Federal Yasama Meclisi) savaş veya olağanüstü hal ilanı durumunda yeniden yürürlüğe konabilir. Bunun için parlamentonun alt meclisinde üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Hukuken savaş halinde 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin askere alınma yolu açık.

Perşembe günü ülke çapında yapılan protesto, Almanya'da zorunlu askerliğe karşı ikinci "okul grevi"ydi. Aralık 2025'te, ülke genelinde 90 kentte yaklaşık 55.000 kişi protestoya çıkmıştı.

Almanya'da “Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi”

Almanya’da zorunlu askerlik geri dönüyor: Liseliler okul grevinde

(AEK)