Zorunlu askerlik Almanya savunma gündeminde

Almanya Savunma Bakanı, son söyleşisinde yeterli gönüllü olmadığı takdirde zorunlu askerlik hizmetini devreye sokma planları çerçevesinde bu olasılığı gündeme aldıklarını söyledi.

Bakan Boris Pistorius, konuyu hafta sonu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'da (FAS) yaptığı röportajda tartışmaya açtı.

Yeni yılda zorunlu askerlik

Önceki Scholz koalisyonunda da savunma bakanı olan Pistorius, yeni hükümetin halen zorunlu askerlik hizmeti yasası üzerinde çalıştığını ve yasanın Ocak 2026'da yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

Bir Almanya tank tugayının Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırılmasının ardından konuşan Pistorius, "Modelimiz başlangıçta gönüllü katılıma dayanıyor." dedi.

Ancak bakan lafı sonunda zorunlu askerliğe getirdi: "Gönüllü askere yazılanlar kapasiteyi doldurmadığı takdirde, askere almanın zorunlu kılınmasına karar verilebilir. Yol haritası budur." diye ekledi.

Askerlik hizmeti nasıl uygulanacak?

Mevcut planlara göre, 18 yaşını dolduran tüm erkek ve kadınlara zorunlu anketler gönderilecek. Anket, askerlik yaşındaki tüm Almanya yurttaşları hakkında bilgi toplamayı ve devletin bir askeri acil durumda kimler (ve hangi sırayla) askere çağıracağına karar vermesini sağlamayı amaçlıyor.

Erkeklerin anketi doldurması ve yeni bir askere alma veritabanına kaydolması zorunlu olacak. Kadınların katılımıysa gönüllülüğe bağlı.

Hükümet, her yıl yaklaşık 400 bin gencin bilgi sunacağını ve bunlardan 40 bin kadarının (en az 6 aydan 23 aya kadar) gönüllü askere yazılacağını tahmin ediyor.

Geçerli yaş grubuna girmeleri koşuluyla, vatandaşlığa yeni geçenler ve çifte vatandaşlar da askerlik hizmeti planına dahil edilecek.

Gönüllülükten zorunlu askerliğe neden dönülüyor?

Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti 2011'de kaldırılmıştı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana ülke hem savunma harcamalarını hem de kapasitesini artırmaya çalışıyor. NATO ittifakının bir parçası olarak yükümlülüklerini yerine getirmek için Almanya'nın Bundeswehr'e (Almanya Silahlı Kuvvetleri) yaklaşık 100 bin asker eklemesi gerekiyor.

Muhafazakar Birlik partileri (CDU/CSU) Merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD) ile koalisyon görüşmeleri öncesinde, açıkça Almanya'ya zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesinden yanaydı. Savunma Bakanı Pistorius (SPD) ise gönüllü askerlik yanlısıydı.

Pistorius'un yeniden göreve geldikten sonraki yorumları gönüllülülüğün orduya yeterli sayıda yeni mevcut sağlamakta yeterli olmayabileceğinden korktuğunu gösteriyor.

Yasal açıdan, zorunlu askerlik hizmetine dönülmesi nispeten basit bir yoldan gerçekleşebilir. Almanya'nın önceki herkese zorunlu askerlik hizmeti yasası 2011'de anayasadan çıkarılmamış, askıya alınmıştı.

Mevcut yasa yalnızca erkekler için geçerli. Kadınların da zorunlu askerlik kapsamına alınması için Bundestag'da üçte iki çoğunlukla karar alınması gerekiyor.

(AEK)