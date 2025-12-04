Almanya'da “Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi”

3 Aralık tarihinde, Bessere Welt Info(1) sitesi üzerinden paylaşılan habere göre 5 Aralık tarihinde Almanya’da okullar zorunlu askerliğie karşı okul grevlerine gidecekler.

5 Aralık 2025’te Almanya’nın birçok kentinde, zorunlu askerliğin yeniden getirilmesine karşı ülke çapında bir okul grevi ilan edildi — bu grev, öğrenciler tarafından başlatılan bir eylem gününün parçası.

Aynı gün, 5 Aralık’ta, Bundestag’da yeni Zorunlu Askerlik Yasası oylanarak kabul edilecek. Buna karşı, etkilenen gençler ile barış grupları arasında geniş bir direnç oluşmuş durumda.

Organizatörler arasında özellikle “05.12’de Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi” öğrenciler ittifakı, sol gençlik örgütleri tarafından yürütülen “Zorunlu Askerliğe Hayır” inisiyatifi ve Kassel’deki kongresinde bu eylem gününü onaylayan Bundesausschuss Friedensratschlag bulunuyor.

Bunun yanı sıra DFG-VK gibi geleneksel barış örgütleri ve Falken’in yerel şubeleri gibi çeşitli gençlik ve öğrenci grupları, birçok yerel öğrenci inisiyatifi ile sosyal medya kanallarındaki gevşek ağlar da eyleme destek veriyor.

Almanya’da hükümet koalisyonu, 12 Kasım 2025'te 18 yaşındaki tüm Alman vatandaşı erkeklerin zorunlu yoklamaya tabi tutulması konusunda anlaşmaya vardı

Yapılan yoklamada “askerliğe elverişli” bulunanlardan yeterli sayıda gönüllü çıkmazsa ihtiyaca göre zorunlu askerlik uygulanacak ve kimlerin orduya gitmek zorunda kalacağı kura ile belirlenecek!(2)

Okul grevleri ve gösteriler için çağrılar yapılıyor ve mobilizasyon yürütülüyor. 5 Aralık tarihinin seçilmesi yönündeki karar, “Zorunlu Askerliğe Hayır” gençlik ittifakından çıktı ve Kassel’de yaklaşık 500 aktif katılımcı ve gençlik temsilcisinin yer aldığı toplantıda Friedensratschlag tarafından da desteklendi. İttifak, bu tarihi açıkça “zorunlu askerlik ve toplumun militarizasyonuna karşı bir eylem günü” olarak tanımlıyor.

İttifak, toplumda artan militarizasyon konusunda uyarıda bulunuyor ve zorunlu askerlik tartışmasını yalnızca güvenlik politikasıyla ilgili bir mesele olarak değil, aynı zamanda toplumsal-siyasal bir yönelim meselesi olarak görüyor. Almanya’da genel zorunlu askerlik 2011’den bu yana askıya alınmış olsa da, 2027 Temmuz ayından itibaren yeni bir biçimde yeniden yürürlüğe konulmak isteniyor:

2008 doğumlu kuşaktan itibaren tüm genç erkekler zorunlu yoklamaya tabi tutulacak, kadınlar ise gönüllü olarak başvurabilecek. Bir anket ve tıbbi muayeneler temelinde kimlerin gerçekten askere alınacağına Bundeswehr karar verecek. İlk etapta hizmet gönüllü olacak; ancak personel eksikliği durumunda zorunlu çağrı (mecburi hizmet) uygulanması öngörülüyor.

Friedensratschlag, bu girişimi “Almanya’yı barışa uygun değil, savaşa uygun hâle getirme çabası” olarak değerlendiriyor. Bu nedenle eylem günü, gençlerin bu gelişmeleri direnç göstermeden kabul etmeyeceklerini açıkça ortaya koyan güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

5 Aralık’ta birçok şehirde okul grevleri, gösteriler, bilgilendirme stantları ve yaratıcı protesto eylemleri planlanıyor. Özellikle Freiburg, Potsdam, Berlin, Kassel, Leipzig ve Halle’de gençlik örgütleri ve barış grupları çoktan harekete geçerek, öğrencileri dersleri boykot etmeye ve kamusal protestolara katılmaya çağırıyor.

Potsdam’daki öğrenciler, “bizim ve arkadaşlarımızın kura ile öldürmeye ve ölmeye zorlanmasını sessizce izlemeyelim” diyerek çağrı yapıyor ve eğitim kurumlarının barış mekânları olarak kalması, birer asker toplama alanına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medyada ise greve katılımı artırmak amacıyla çok sayıda hashtag ve çağrı videosu dolaşıma girmiş durumda.

Organizatörler, bunun sivil toplum temelli bir protesto günü olduğunu özellikle vurguluyor — barışçıl, tabandan demokratik ve gençlik politikasından ilham alan bir hareket.

Amaç, zorunlu hizmetler, militarizasyon ve sosyal adalet üzerine kamuoyu tartışmasını yeniden canlandırmak. Zorunlu askerlik hizmetinin — ister askerî ister sivil biçimde olsun — genç insanların özgür yaşam planlarını kısıtladığı, eşitsiz sosyal yükler doğurduğu ve modern savunma kapasitesine neredeyse katkı sunmadığı belirtiliyor. Kısa süreli zorunlu hizmetler yerine eğitime, barışa ve diplomasiye uzun vadeli yatırımların gerekli olduğu savunuluyor.

Bu nedenle 5 Aralık’taki eylem günü, barış hareketinin mobilizasyon gücü ve gençlerin güvenlik politikası konularındaki siyasi söz hakkı açısından bir test olarak görülüyor.

Beklendiği gibi ülke genelinde binlerce öğrencinin katılması hâlinde, verilecek mesaj günün çok ötesine taşabilir: gündelik yaşamın militarizasyonuna karşı; demokratik bir barış kültüründen yana; ve güvenliğin yalnızca ordu ve zorunlu hizmetlerle sağlanabileceği fikrine karşı güçlü bir duruş.

Böylece 5 Aralık, artık sadece izleyen bir değil, savaş ve barış meselelerinde söz hakkı talep eden ve kendi geleceğine dair karar süreçlerinde yer almak isteyen bir kuşağın sembolü hâline geliyor. (EMK)