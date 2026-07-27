ALİKEV Mekan, Antakya’da kapılarını açtı

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) Antakya’daki yeni gençlik merkezi ALİKEV Mekan, 25 Temmuz Cumartesi günü Anyakya'da bulunan Ekinci Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan ALİKEV Gençlik Merkezi’nin yerine inşa edilen yapı, Ali İsmail Korkmaz’ın doğup büyüdüğü mahallede bulunuyor.

Temeli Temmuz 2025’te atılan merkezin açılışına sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bağışçılar, sanatçılar, gönüllüler, gençler, mahalle sakinleri ve kamu temsilcileri katıldı.

Açılış programında ALİKEV Genel Koordinatörü Deniz Umut Eker, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation adına Yörük Kurtaran, Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Herkes İçin Mimarlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Emre Gündoğdu, Haydar Polat’ın ailesi adına Ali Rıza Çelik ve ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz konuştu.

ALİKEV çalışmalarına katılan gençlerin deneyimlerini anlattığı söyleşinin ardından merkezin açılışı yapıldı.

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Korkmaz: Bir evladım vardı, şimdi binlerce evladım var

ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz, vakfı oğlu Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak ve yarım kalan çalışmalarını sürdürmek için kurduklarını söyledi.

Korkmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

Bir evladım vardı, şimdi binlerce evladım var. Evladımın yarım kalan hayalleri, binlerce gencin ortak yolculuğuna dönüştü. Yıllar boyunca gençler burada buluştu, üretti, öğrendi ve dayanışmayı büyüttü. Ancak araya deprem girdi. Bugün bu vakfa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Hatay yeniden ayağa kalkarken biz de kapılarımızı yeniden açıyoruz.

Korkmaz ailesi

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Kütüphane, kayıt stüdyosu ve ortak çalışma alanları

Gençlerin kullanımına açık olacak merkezde kütüphane, sessiz çalışma bölümleri, araştırma alanları ve kitap kulüplerinin buluşabileceği mekânlar bulunuyor.

Genç müzisyenler için prova ve kayıt odaları ile bir podcast stüdyosunun da yer aldığı merkezde, sivil toplum örgütlerinin kullanabileceği ortak çalışma alanları oluşturuldu.

Yapıda ayrıca atölye, panel, film gösterimi ve konserlerin düzenlenebileceği çok amaçlı bir salon ile açık hava kültür-sanat etkinlikleri için bir bahçe bulunuyor.

ALİKEV, merkezin gençlerin bir araya gelmesinin yanı sıra birlikte öğrenebileceği, üretebileceği ve dayanışma ilişkileri kurabileceği ortak bir yaşam alanı olmasını amaçlıyor.

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Ali İsmail Korkmaz Vakfı hakkında Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in yarım kalan “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı ve bu amaçla 2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

(NÖ)