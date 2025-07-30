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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 12:25
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ALİKEV, Antakya Ekinci’de yeni merkezinin inşasına başladı

Vakfın genel merkezi ve gençlik merkezi olarak hizmet verecek olan bu yeni yapı, hem gençlerin hem de sivil toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ALİKEV, Antakya Ekinci’de yeni merkezinin inşasına başladı

Henüz 19 yaşında hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da gençlere umut olacak yeni bir merkez inşa ediyor.

Merkez, dayanışmayı büyütmeyi ve yeniden inşa sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, Ali İsmail Korkmaz’ın doğup büyüdüğü yer olan Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde yeni merkez binasının inşasına başladı.

Vakfın genel merkezi ve gençlik merkezi olarak hizmet verecek olan bu yeni yapı, hem gençlerin hem de sivil toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

mor ve ötesi, Türkiye Mozaik Foundation, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin değerli destekleriyle hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir bina değil, Hatay’da gençliğin yeniden inşa sürecine katkı sunacak, sosyal dayanışmayı güçlendirecek bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Yeni merkez binasında; gençlerin ders çalışabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri bir kütüphane, hem gençlerin hem de sivil toplum örgütlerinin kullanabileceği çok amaçlı bir etkinlik salonu, müzikle ilgilenen gençler için bir müzik stüdyosu yer alacak. Merkez, başta Ekinci olmak üzere tüm Hatay’daki gençlerin aktif kullanımına açık olacak.

“Dayanışmayı ve umudu çoğaltabileceğimiz bir alan”

ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Depremin yarattığı büyük yıkımın ardından yalnızca mekânsal değil, toplumsal bir yeniden inşa sürecine ihtiyaç vardı. Bu merkez, Ali İsmail’in düşlerini büyüttüğü topraklarda gençlerin yeniden bir araya gelebileceği, dayanışmayı ve umudu çoğaltabileceği bir alan olacak.”

ALİKEV, kuruluşundan bu yana gençlerin aktif yurttaşlar olarak yaşamın her alanında söz sahibi olabilmeleri için çalışıyor. Yeni merkez binası da bu vizyonun somut bir yansıması olarak, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri kapsayıcı ve güvenli bir ortam sunacak.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı hakkında

Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı.

Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi.

“Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu.

Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in yarım kalan “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı ve bu amaçla 2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

Haber Yeri
İstanbul
alikev ali ismail korkmaz hatay deprem
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