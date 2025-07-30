ALİKEV, Antakya Ekinci’de yeni merkezinin inşasına başladı

Henüz 19 yaşında hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da gençlere umut olacak yeni bir merkez inşa ediyor.

Merkez, dayanışmayı büyütmeyi ve yeniden inşa sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, Ali İsmail Korkmaz’ın doğup büyüdüğü yer olan Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde yeni merkez binasının inşasına başladı.

Vakfın genel merkezi ve gençlik merkezi olarak hizmet verecek olan bu yeni yapı, hem gençlerin hem de sivil toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

mor ve ötesi, Türkiye Mozaik Foundation, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin değerli destekleriyle hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir bina değil, Hatay’da gençliğin yeniden inşa sürecine katkı sunacak, sosyal dayanışmayı güçlendirecek bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Yeni merkez binasında; gençlerin ders çalışabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri bir kütüphane, hem gençlerin hem de sivil toplum örgütlerinin kullanabileceği çok amaçlı bir etkinlik salonu, müzikle ilgilenen gençler için bir müzik stüdyosu yer alacak. Merkez, başta Ekinci olmak üzere tüm Hatay’daki gençlerin aktif kullanımına açık olacak.

“Dayanışmayı ve umudu çoğaltabileceğimiz bir alan”

ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Depremin yarattığı büyük yıkımın ardından yalnızca mekânsal değil, toplumsal bir yeniden inşa sürecine ihtiyaç vardı. Bu merkez, Ali İsmail’in düşlerini büyüttüğü topraklarda gençlerin yeniden bir araya gelebileceği, dayanışmayı ve umudu çoğaltabileceği bir alan olacak.”

ALİKEV, kuruluşundan bu yana gençlerin aktif yurttaşlar olarak yaşamın her alanında söz sahibi olabilmeleri için çalışıyor. Yeni merkez binası da bu vizyonun somut bir yansıması olarak, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri kapsayıcı ve güvenli bir ortam sunacak.