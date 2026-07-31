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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 08:23 31 Temmuz 2026 08:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 10:09 31 Temmuz 2026 10:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Alexey Rûyan Aydın hayatını kaybetti

Aydın, "Hakkımda açılan bütün soruşturmalarda aklandım. Yıllardır süren mobbing sonucu ise hayati tehlikem olduğu için hukuk fakültesinden istifa ettim" demişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alexey Rûyan Aydın hayatını kaybetti
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LGBTİ+ ve insan hakları savunucusu, akademisyen ve yazar Alexey Rûyan Aydın (Doç. Dr. Öykü Didem Aydın) yaşamını yitirdi.

Alexey Rûyan Aydın kimdir?
Alexey Rûyan Aydın kimdir?
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Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) şu açıklamayı yaptı: 

“LGBTİ+ hakları başta olmak üzere insan hakları konusundaki çalışmaları yanında aktivistliği ile hatırlanacak olan değerli bir akademisyeni, edebiyatçı yönüyle yaşama renk katan bir sanatçıyı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

Uzun yıllar akademide hak ihlallerine karşı mücadelesiyle tanınan Aydın, görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mobbing nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

bianet'e konuşan Aydın, mobbing sürecini şöyle anlatmıştı: "Uygulanan mobbingin yarattığı ve son derece ciddi şahsi sorunları bir tarafa, bunun kamu kaynaklarının büyük bir israfı olduğunu düşünüyorum.

Aynı zamanda değersizleşme duyguları yaşamaya zorlandım. Hiçbir başarımdan söz edilmiyor. Toplantılarımdan, yayınlarımdan kasten söz edilmiyor.

Fakültenin sitesine kasıtlı olarak özgeçmişim bile konulmadı. Oysa daha önce özgeçmişim vardı ve kaldırıldı. Bunun nedeninin özgeçmişimde yer alan LGBTIQ+ çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Pandemi döneminde verdiğim online derslerin alınan video kayıtları sistemden silindi"

bianet'e de yazan Aydın, bir yazısında şöyle demişti:

"28 Haziran 2019'da ODTÜ LGBTİQ+ Dayanışmasında ismi geçen altı öğrenci için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör propagandası" iddiasına dayalı olarak, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 90 ve 91. maddelerine aykırı bir yazılı ve "dört gün süreli", "peşin" gözaltı kararı alındı ve Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince arama ve el koyma kararı verildi.

Bu kararların ilk "etabı" 30 Haziran 2019'da sabaha karşı, ODTÜ mezuniyet töreninden hemen önce, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi tarafından uygulandı. İkinci etabı ise müvekkilim Özgür ile ilgili olarak katılamadığı mezuniyet töreni sonrası yine aynı şube tarafından 3 Temmuz 2019 gecesi uygulandı.

İlk gözaltıların ve Özgür'e yapılan ikinci gözaltının kaynağı olarak 155 ihbar hattı ve egm.gov.tr'ye yapılmış. Soyut ve kimden kaynaklandığı belli olmayan bir ihbar ile daha sonra Valiliğin idaresi altındaki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmış ve soyut ve kimden kaynaklandığı bildirilmeyen bir ihbar gösteriliyor."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
öykü didem aydın LGBTİ HAKLARI
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