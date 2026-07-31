Alexey Rûyan Aydın kimdir?

Akademisyen, hukukçu, insan hakları savunucusu ve yazar.

Lise eğitimini 1986 yılında Antalya Koleji’nde tamamlayan Aydın, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek lisans çalışmalarını Ankara Üniversitesi ve İtalya’daki Milano Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Ceza hukuku alanındaki doktorasını ise Federal Almanya’da bulunan Freiburg Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası üniversitede misafir profesör, araştırmacı ve fellow olarak görev aldı.

Akademik yaşamını uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdüren Aydın, fakültenin kurulduğu 2010 yılından itibaren öğretim üyesi olarak dersler verdi ve üniversite bünyesindeki Sağlık Hukuku Merkezi’nin kuruculuğunu üstlendi.

Türkiye’deki yeni anayasa çalışmaları sürecinde aktiv rol alarak TBMM Anayasa Komisyonu’na sunulan "Hacettepe Anayasa Taslağı"nı kaleme aldı.

Ağırlıklı olarak ceza hukuku ve insan hakları alanında avukatlık yapan Doç. Dr. Aydın; ceza hukuku reformu siyaseti, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, cinsel haklar ve çocuk hakları üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yürüttü. Geçmişte Avrupa Komisyonu Venedik Komisyonu üyeliğinde bulundu.

Hak savunuculuğu alanında da aktif bir mücadele yürüten Aydın, Ankara Barosu LGBTIQ+ Hakları Merkezi’nin eski başkanlığını yaptı ve Transgender Europe’un (TGEU) bireysel üyesiydi. Bunun yanı sıra Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği ile Muhtaç Hayvanları Koruma Derneği üyeliği yaptı; Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği’nin (ÇEVBİR) ise kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Hukuk ve akademi dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra edebiyatla da hemhal olan Aydın, kaleme aldığı Eski Sinagog Meydanı ve Ortaklar ve Hissedarlar adlı iki romanıyla edebiyat dünyasına eserler kazandırdı.

(EMK)