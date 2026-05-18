Ailenin avukatı: Polisler çocuğun kolundaki 'azadi' yazısını gördü, şiddetin dozu arttı

Bingöl’de bir aile, özel harekat polislerinin yanlış eve baskın düzenlediğini, baskın sırasında 14 yaşındaki çocuklarının yaralandığını ve evlerinde hasar oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu.

Bingöl: Yanlış eve baskın düzenleyen polis, çocuğun kolunu kırdı

"Burada işkenceye varan bir yaralama"

Ailenin avukatı Yusuf Çakas, bianet’e yaptığı açıklamada, olayın yalnızca "yanlış eve girme" olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Aileden vekalet aldıklarını ve çarşamba günü savcıyla görüşeceklerini belirten Çakas, "Darp raporu mevcut, sonuna kadar da takipçisi olacağız" dedi.

Çakas, çocuğun kolundaki alçıda Kürtçe "özgürlük" anlamına gelen "Azadi" yazdığını, polislerden birinin bunu görmesiyle şiddetin dozunun arttığını iddia etti.

Çakas, şöyle konuştu:

"Burada kastını aşan, işkenceye varan bir yaralama ve cezasızlığın korunması var. Bu sadece hatalı eve girme sorunu değildir. Çocuğun kolunda yazılan Kürtçe kelimeye karşı bir refleks var."

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı / Avukat Yusuf Çakas

Baskın sabah saatlerinde düzenlendi

Olay, 12 Mayıs sabahı saat 05.50 sıralarında meydana geldi. Baskın sırasında evde anne, baba ve yaşları 15, 14 ve 9 olan üç çocuk bulunuyordu.

Baba, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede baskın anını şöyle anlattı:

"Uyuduğum sırada aşırı yüksek bir ses geldi ve bir anda yataktan kalktım. Koridora baktığımda giriş kapısı kırılarak içeriye ses bombası atıldı. Bombanın içeri atılması ile yüksek bir ışık ve ses çıktı."

Babanın ifadesine göre, ses bombasının patlamasının ardından yüzleri kapalı özel harekat polisleri eve girdi. Baba, kendisinin ve yanına gelen iki oğlunun yere yatırılarak ters kelepçelendiğini söyledi.

Baba, bir özel harekat polisinin ayağıyla sırtına bastığını, bunun üzerine çocuklarından birinin “Babam akciğer hastası, psikolojik rahatsızlığı var, babama karışmayın” diye bağırdığını aktardı.

Aynı ifadede, bir özel harekat polisinin aileyi "Sesinizi çıkartmayın, kimse sesini çıkartmasın, sizi vururum" diyerek tehdit ettiği iddiası yer aldı.

Polisler evde bir kişiyi sordu

Müşteki ifade tutanağına göre, polisler evde bir kişiyi sordu. Çocuklardan biri, sorulan kişinin üst katta oturduğunu söyledi.

Baba, bunun üzerine özel harekat polislerinin evde arama yapmadan dışarı çıktığını ve olayın 7-8 dakika içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Babanın anlatımına göre, özel harekat polisleri evden çıktıktan sonra kendisini narkotik polisi olarak tanıttığını belirten bir polis yanına geldi.

Baba, bu polisin kendisine şunları söylediğini aktardı:

"Bir yanlışlık olmuş, yanlış eve girmişler, özür dileriz, maddi olarak ne masrafınız varsa karşılarız."

Çocuğun sol kolunda çatlak tespit edildi

Baba, daha sonra 14 yaşındaki çocuğunu yerde yatarken ve burnu kanarken gördüğünü söyledi. İfade tutanağında, çocuğun sağ kolunun daha önce spor yaparken kırıldığı için alçıda olduğu belirtildi.

Olaydan sonra çocuk, sol kolunda da ağrı olduğunu ve iki kolunu da hareket ettiremediğini ailesiyle paylaştı.

Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuğun sol kolunda, uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle çatlama oluştuğu tespit edildi. Çocuk, burnundaki şişlik nedeniyle kulak burun boğaz doktoruna da yönlendirildi. Tedavisi akşam saatlerinde tamamlandı.

Adli rapor düzenlenmesi üzerine hastane polisi aileyi Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Aile, İl Emniyet Müdürlüğü’ne gittikten sonra şikayetçi olacaklarını beyan etti.

Baba, müşteki ifade tutanağında şikayetini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben evime yanlışlıkla aramaya giren, malıma zarar veren, oğlumu yaralayan Özel Harekat Polislerinden şikayetçi ve davacıyım. Yüzleri maskeli kapalı olduğu için polisleri teşhis edemem."

(NÖ)