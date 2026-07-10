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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 12:48 10 Temmuz 2026 12:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 13:04 10 Temmuz 2026 13:04
Okuma Okuma:  3 dakika

Af Örgütü’nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı

Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan’da 12’si çocuk 24 sivili öldürdüğü üç saldırının savaş suçu olarak soruşturulmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Af Örgütü’nden İsrail’e silah ambargosu çağrısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Mart 2026’da Lübnan’ın güneyindeki üç yerleşim bölgesine düzenlediği ve 12’si çocuk 24 sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması çağrısı yaptı.

Örgüt; 6 Mart’ta Sur kentinin El Thakana mahallesinde, 12 Mart’ta Sayda bölgesindeki Irkay köyünde ve 13 Mart’ta Nebatiye kentinin El Rahbat mahallesinde düzenlenen saldırıları inceledi.

Araştırmaya göre saldırılarda sivillerin yaşadığı evler yıkıldı, yaşları 5 ile 16 arasında değişen 12 çocuk öldürüldü ve birden fazla aileden çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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Tanıklıklar dinlendi

Uluslararası Af Örgütü, saldırılardan sağ kurtulanlar, hayatını kaybedenlerin yakınları, sağlık çalışanları, gazeteciler ve yerel yetkililerin de aralarında bulunduğu 15 kişiyle görüştü.

Örgütün Kanıt İnceleme Laboratuvarı ayrıca uydu görüntülerini analiz etti, saldırılara ilişkin 20 fotoğraf ile 11 videoyu doğruladı.

Af Örgütü, elde edilen kanıtların İsrail güçlerinin siviller ile askeri hedefleri birbirinden ayırmadığına veya sivillere verilecek zararı en aza indirmek için gerekli önlemleri almadığına işaret ettiğini belirtti. İncelenen üç saldırının gerçekleştiği bölgelerde askeri hedef bulunduğunu gösteren bir kanıta ulaşılamadığı da kaydedildi.

Sur’da sekiz aile üyesi öldürüldü

6 Mart’ta Sur kentinin El Thakana mahallesine düzenlenen saldırıda Hasan Salih’in evi yıkıldı. Üçü çocuk sekiz aile üyesi hayatını kaybetti.

Saldırıdan sağ kurtulan Hüseyin Salih, eşi Haniye ve beş yaşındaki kızı Sara’nın güvenli olacağını düşündükleri için aile evine sığındığını anlattı. Salih, saldırıdan önce evde yaşayanlara tahliye uyarısı yapılmadığını söyledi.

Patlama sırasında alışverişte olan Salih, eve döndüğünde binadan geriye hiçbir şey kalmadığını belirterek, “Her yere uzuvlar saçılmıştı. Üç gün boyunca uzuvları topladım. Askeri hedef diye bir şey yoktu. Hepsi kadınlar ve çocuklardı” dedi.

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Irkay’da dört kız kardeş hayatını kaybetti

12 Mart’ta Irkay köyüne düzenlenen saldırıda dördü çocuk yedi sivil öldürüldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu beş kişi yaralandı.

Saldırıda 54 yaşındaki Muhammed Taki, yaşları 6 ile 14 arasında değişen dört kızını, annesini, babasını ve kardeşini kaybetti.

Taki, saldırının ardından çocuklarını ve anne-babasını enkaz altında aradığını söyledi. Altı yaşındaki kızı Yasmina’yı ağır yaralı halde bulduğunu, ancak kızının daha sonra hayatını kaybettiğini anlatan Taki, diğer iki kızının beden parçalarının sağlık çalışanları tarafından bulunduğunu aktardı.

İsrail ordusu, saldırının ardından Irkay’da “Hizbullah noktalarının” hedef alındığını açıkladı ve Hizbullah’ı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Ancak Af Örgütü, bu iddiaları destekleyen bir kanıt sunulmadığını belirtti.

İsrail’den saldırılara ilişkin ayrıntılı açıklama gelmedi

Uluslararası Af Örgütü, 12 Haziran’da İsrail yetkililerine yazarak Lübnan’da düzenlenen dokuz saldırı hakkında bilgi istedi.

İsrail yetkilileri 22 Haziran tarihli yanıtlarında bazı saldırıların Hizbullah’a ait askeri hedeflere yönelik olduğunu, bazı iddiaların ise inceleme için ilgili birimlere aktarıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, sivillere verilecek zararı azaltmaya bağlı olduğunu savundu ancak Af Örgütü’nün belgelediği üç saldırının hedefleri ve alınan önlemler konusunda özel bir bilgi paylaşmadı.

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Silah ambargosu ve soruşturma çağrısı

Af Örgütü, doğrudan sivillere veya sivil yapılara yönelik saldırıların ve siviller ile askeri hedefleri ayırt etmeyen saldırıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasak olduğunu hatırlattı.

Örgüt, saldırıların doğrudan veya gelişigüzel biçimde sivilleri hedef almış olabileceğini belirterek savaş suçu şüphesiyle bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi.

Devletlere İsrail’e kapsamlı silah ambargosu uygulama çağrısı yapan Af Örgütü, sorumluların yargılanması için evrensel yargı yetkisinin kullanılmasını da talep etti. 

(NÖ)

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İstanbul
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