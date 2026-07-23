ABD-İran savaşının IKBY'ye bilançosu: 929 saldırı, 32 can kaybı

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 929 kez hedef alınırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Sadece bu ay içinde Kürdistan Bölgesi'ne yönelik 56 dron ve füze saldırısı düzenlendi.

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Peşmerge noktaları ve Koalisyon üsleri hedef alındı

Rûdaw’ın derlediği verilere göre, Kürdistan Bölgesi'nde sivil yerleşim yerlerini, Peşmerge noktalarını ve Koalisyon üslerini hedef alan hava saldırılarının dozu giderek artıyor. Kayıtlara geçen saldırıların 7'si son 24 saat içerisinde gerçekleşti.

Temmuz ayı bilançosuna göre Erbil sınırları 38 dron ve 1 füzeyle, Süleymaniye vilayeti 10 füze ve 6 dronla hedef alınırken, Halepçe vilayetine ise 1 cisim düştü. Bir önceki ay (Haziran) ise bölgeye toplam 13 dron ve 2 füze ile saldırı düzenlenmişti.

Son 24 saatteki saldırılar

22 Temmuz'da sabaha karşı Halepçe'nin Eneb köyünde bir evin yakınına bir cisim düştü, olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. 21 Temmuz gece saatlerinde ise Erbil semalarında Koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından 6 farklı cisim imha edildi.

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Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), 22 Temmuz'daki saldırılarda kullanılan mühimmatın beşinin füze olduğunu ve partilerinin Çemşar'daki karargahını hedef aldığını, bu füzelerin Koalisyon tarafından havada imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Süleymaniye'nin Zirguvêzele bölgesinde 9 Peşmergenin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan bir Peşmerge de dün hayatını kaybetti.

Savaşın başından bu yana 929 saldırı

28 Şubat'tan bugüne kadar Kürdistan Bölgesi toplam 929 dron ve füze saldırısına maruz kaldı. Buna göre vilayet bazındaki saldırı dağılımında Erbil 634 saldırı ile ilk sırada yer alırken; onu 261 saldırı ile Süleymaniye, 31 saldırı ile Duhok ve 3 saldırı ile Halepçe vilayetleri takip etti.

Saldırılar sonucunda şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybederken 147 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren 32 kişi arasında, Halifan'daki Birinci Bölge Komutanlığı'ndan 7 Peşmerge, Rojhılat beş farklı partiye mensup 19 Peşmerge ve Rojhılatlı bir Peşmergenin oğlu, Erbil Havalimanı'nda görevli bir asayiş personeli ile evlerinde hedef alınan sivil bir karı-koca bulunuyor. Saldırılarda ayrıca Erbil'de bulunan bir Fransız ve bir ABD askeri de yaşamını yitirdi.

Saldırılarda yaralanan 147 kişinin büyük bir kısmını ise güvenlik güçleri ve siviller oluşturuyor. Yaralananlar arasında 18 sivilin yanı sıra; Soran İdaresi'nden 29 Peşmerge, Erbil Havalimanı'ndan üç asayiş görevlisi, Süleymaniye'den iki özel güvenlik ile bir otel koruması, Halifan'dan iki sivil savunma personeli, 70'inci Birlikler'den iki Peşmerge ve Erbil'de görev yapan beş Fransız askeri ile Rojhılat partilerine mensup çok sayıda Peşmerge yer alıyor.

(FY)