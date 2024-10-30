"9. Yargı Paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

Geçtiğimiz ay Adalet Komisyonundan geçerek TBMM Genel Kurulu gündemine alınan ve esas olarak yargı düzenlemelerini içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşülmesine başlandı.

Görüşmelere geçilirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifinin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle usul tartışması açılmasını talep etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın açtığı usul tartışmasında ilk sözü TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel aldı.

AKP'li Yüksel: "Hukuki boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz"

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yaptığını söyleyen Yüksel teklifin, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi anlamında önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Teklifin maddeleri arasında Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda evlenen kadının soyadına annenin soybağının reddi davası açılabilmesi, üçüncü kişilerin soybağının reddi davası açılabilmesinin şartları, evlatlığın nüfus kaydına evlat edinenlerin adlarının yazılabilmesi, birden çok baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranı, ara buluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın sorumlu tutulacağı yargılama gideri ve lehine hükmedilecek vekâlet ücretinin miktarı gibi birçok farklı alanda yapılacak düzenlemeler yer alıyor.

Kanun teklifinin, Adalet Komisyonunda 20 saati aşkın süren görüşmelerin ardından kabul edildiğini dile getiren Yüksel, teklifin Anayasaya aykırılığına ilişkin iddiaların Komisyon görüşmelerinde de gündeme geldiğini anımsattı.

"Anayasaya aykırılık iddiası Komisyonda kabul görmedi"

Yüksel, "Teklifin Anayasaya aykırılığı iddiası, tabiri caizse, saatler süren müzakereler sonucunda Komisyonumuz tarafından kabul görmemiştir. Dolayısıyla bu aşamada gerek usul tartışmasının açılmasına gerek Anayasaya aykırılık iddiası nedeniyle teklifin Genel Kurul görüşmelerine başlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır." dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de teklinin Anayasaya aykırı olmadığını ifade etti.

DEM Parti: "Erkek üsütünlüğüne dayanan yasalar"

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki TBMM'nin 27. Yasama Dönemi'nde çıkarılan birçok kanunun Anayasa Mahkemesinden geri döndüğünü hatırlattı.

Tiryaki, "Gerçek anlamda Anayasaya bir aykırılık tartışması maalesef yürütemiyoruz. Bu soyadı meselesi çok hassas bir mesele ve AKP ile MHP'nin kapalı kapılar ardında konuşarak çözebileceği bir mesele değil. Gerçek anlamda eşitlikten söz ediyorsanız, çözmeniz gereken temel meselelerden birisi. Kararlısınız, erkeklerin soyadını illa kadınlara vereceksiniz, Anayasa Mahkemesi 100 tane karar verse de bunu dinlemeyeceksiniz." dedi.

CHP: "Anayasanın en az on dört maddesine aykırılık var"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de kanun teklifinin Anayasaya aykırılık taşıdığını savunarak, "CHP olarak bizim kanaatimiz, teklifin, Anayasanın en az 14 maddesine aykırı düzenlemeler içerdiğidir." dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise usulüne uygun şekilde komisyonda görüşülen ve Genel Kurul gündemine giren bir teklifin görüşmelerine Anayasaya aykırılık iddiasıyla başlanmamasının, İçtüzük'e uygun olmayacağını belirterek, "Başkanlığımıza bu konuda verilmiş bir yetki de bulunmamaktadır. Teklifin görüşmelerine başlama yönündeki tutumumda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.



Ardından yasa teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi. Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 5 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(AEK)