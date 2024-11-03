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Yayın Tarihi: 3 Kasım 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2024 12:55
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TBMM'de gündem 9. Yargı Paketi ve bütçe görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketi’nin görüşmelerine devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2025 bütçeleri ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TBMM'de gündem 9. Yargı Paketi ve bütçe görüşmeleri

Haftalık çalışmasına 5 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

Teklifin tepki çeken maddeleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda evlenen kadının soyadına annenin soybağının reddi davası açılabilmesi, üçüncü kişilerin soybağının reddi davası açılabilmesinin şartları, evlatlığın nüfus kaydına evlat edinenlerin adlarının yazılabilmesi, birden çok baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranı, ara buluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın sorumlu tutulacağı yargılama gideri ve lehine hükmedilecek vekâlet ücretinin miktarı gibi birçok farklı alanda yapılacak düzenlemeler yer alıyor.

DEM Parti, teklif ile kadınların kazanılmış haklarının gasp edilmek istendiğini savunurken, CHP ise teklifin, Anayasa’nın en az 14 maddesine aykırı düzenlemeler içerdiğini belirtiyor.

Bütçe gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu"nun görüşmeleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerini dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
9. Yargı Paketi TBMM tbmm genel kurulu
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