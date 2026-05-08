KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 11:20 8 Mayıs 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 11:29 8 Mayıs 2026 11:29
Okuma Okuma:  2 dakika

28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin kazananları belli oldu

“Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, ödülünü Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’a ithaf etti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam (7 Mayıs) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl Prof. Dr. Aslı Yılmaz başkanlığındaki 33 kişilik jüri, sezon boyunca 268 oyunu değerlendirerek adayları ve özel ödül sahiplerini belirledi. Sanat ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı törende, tiyatro dünyasının başarılı yapımları ve sanatçıları 17 dalda ödüllendirildi.

Tören, sunucular Demet Evgar ve Atılgan Gümüş’ün yer aldığı “Afife” oyununun ensemble ekibinin sahnelediği bir müzikal açılışıyla başladı.

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise “Monologlar Müzesi Pavyon” oyunundaki performansıyla “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Pınar Yıldırım’ın konuşması oldu.

Yıldırım, adaylık haberi için Yapı Kredi’den aranınca ilk anda kredi borcu nedeniyle bankadan arandığını sandığını söyleyerek salondakileri güldürdü.

Konuşmasında tiyatro emekçilerinin yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Yıldırım, birçok oyuncunun geçinebilmek için ek işlerde çalıştığını vurguladı.

“Bazen ne kadar kalabalık, ne kadar kuvvetli olduğumuzu unutuyoruz”

Ödülünü Hatay’ın seçilmiş milletvekili ve Gezi Davası kapsamında dört yıldır hapishane tutulan Can Atalay’a ithaf eden Yıldırım, konuşmasının devamında şöyle dedi:

“Aslında yalnız olmadığımı biliyordum. Sadece bazen ne kadar kalabalık, ne kadar kuvvetli olduğumuzu unutuyoruz. Çünkü bu coğrafya unutturuyor. Bu coğrafyada unutturuluyor. O yüzden ben de unutmamak için; hazır Soma’nın, Gezi’nin yıldönümü gelirken, ödülümü Gezi’nin avukatı, Soma Maden İşçileri Katliamı’nın avukatı, Aladağ yangınının avukatı, Çorlu Tren Kazası’nın avukatı, dört yıldır tutsak olan, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay’a ithaf ediyorum. Asla unutmayacağız Can, mücadele bizimle.”

Ödüller

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gecenin diğer kazananları ise şöyle:

  • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Şahika Tekand
  • Haldun Dormen Özel Ödülü: Tiyatrokare (“Konken Partisi”)
  • Afife Onur Ödülü: Yakup Çartık (ışık tasarımcısı)
  • Yapı Kredi Özel Ödülü: Prof. Dr. Merih Tangün
  • En İyi Oyun: “Lucy”
  • En İyi Erkek Oyuncu: Barış Yıldız (“Gonzago’nun Öldürülüşü”)
  • En İyi Kadın Oyuncu: Rabia Zehra Şafak (“Prima Facie”)
  • En İyi Yönetmen: Arzu Gamze Kılınç (“Filler ve Karıncalar”)
  • En İyi Sahne Tasarımı: “Cehennem Çiçeği”
  • En İyi Genç Kuşak Sanatçısı: Doğa Yiğit (“Vanya Dayı”)
  • En İyi Sahne Müziği: “Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş? Çerkez Rıdvan’ın Dolabı”
  • En İyi Giysi Tasarımı: “Gergedanlar” – Dilek Kaplan
  • En İyi Işık & Hareket Tasarımı: “Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
afife jale ödülleri can atalay gezi davası Pınar Yıldırım demet evgar Monologlar Müzesi Pavyon
