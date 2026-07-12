26 Kürt siyasi oluşumundan çağrı: Kobanî adı resmî kayıtlarda korunsun

Kuzey ve Doğu Suriye’de faaliyet yürüten ve aralarında siyasi partilerin de olduğu 26 Kürt siyasi yapı, Kobanî’nin resmî belgelerde “Ayn el-Arab” adıyla anılmasına karşı ortak açıklama yayımladı.

ANHA’nın aktardığı açıklamada, Kürtlerin ulusal ve kültürel kimliğine yönelik politikaların sona erdirilmesi ve Kobanî adının bütün resmî işlemlerde kullanılması istendi.

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“Yer adları kimliğin ve hafızanın parçası”

Ortak açıklamada, kentlerin ve bölgelerin adlarının yalnızca idari birer tanımlama olmadığı, halkların tarihi, kültürü ve kolektif hafızasıyla doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı.

İmzacı yapılar, geçmişte Araplaştırma ve demografik değişim politikaları kapsamında değiştirildiğini belirttikleri Kürtçe yer adlarının yeniden kullanılması gerektiğini söyledi.

Kobanî adının da kentte yaşayanların iradesi doğrultusunda resmî belgelere, kamu kurumlarına ve idari kayıtlara geçirilmesi istendi.

Kentteki aktivistler, gazeteciler, mühendisler, doktorlar ve mahalle sakinleri de “Kobanî silinemeyecek bir kimliktir” sloganıyla benzer bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya katılanlar, kentin tarihsel adının gelecek kuşaklar için korunmasını talep etmişti.

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Kobanî’nin simgesel önemine dikkat çekildi

Açıklamada Kobanî’nin, IŞİD’in 2014’teki saldırılarına karşı yürütülen mücadeleyle uluslararası ölçekte tanınan bir kent haline geldiği hatırlatıldı.

İmzacı yapılar, Kobanî adının değiştirilmesine yönelik uygulamaların kentin tarihini ve IŞİD’e karşı verilen mücadelede kazandığı simgesel anlamı görünmezleştireceğini savundu.

Anayasal güvence talebi

Ortak açıklamada, Kürt meselesinin Suriye’nin ulusal sorunlarından biri olarak kabul edilmesi ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi.

İmzacı yapılar, Kürtlerin ulusal, kültürel ve dilsel haklarının hazırlanacak yeni Suriye anayasasında güvence altına alınmasını istedi. Bütün toplulukların eşit yurttaşlık temelinde yönetime katılmasının kalıcı barış ve istikrarın koşullarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ayrımcılığa son verilmesi, hukukun üstünlüğüne dayalı çoğulcu bir yönetim kurulması ve demokratik güçler arasında ortak çalışma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

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Açıklamayı imzalayan kurumlar ANHA’da yayımlanan imzacı listesinde şu yapılar yer aldı: Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), Demokratik Birlik Partisi (PYD), Demokratik Yeşiller Partisi, Kürdistan Demokratik Barış Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi–Suriye, Suriye Kürt Demokrat Partisi, Suriye Kürt Sol Partisi, Suriye Kürt Demokratik Sol Partisi, Kürdistan Demokratik Değişim Partisi, Kürdistan Yenilenme Hareketi, Kürdistan Emekçiler Birliği, Suriye Kürt Demokratik Uzlaşı Partisi, Suriye Reform Hareketi, Kürdistan Kardeşlik Partisi, Suriye Kürt Demokratik Roj Partisi, Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM), Kongra Star, Demokratik Mücadele Partisi, Kürdistan Gelecek Akımı, Kürdistan Demokrat Partisi–Rojava, Kürdistan Ulusal Toplanma Partisi, Suriye Kürt Demokrat Partisi (El Partî), Suriye Kürt Demokratik Birlik Partisi, Kürdistan Muhafazakârlar Partisi ve Suriye Reform Akımı.

(NÖ)