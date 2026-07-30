TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 30.07.2026 17:43 30 Tîrmeh 2026 17:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.07.2026 18:05 30 Tîrmeh 2026 18:05
Xwendin Xwendin:  3 xulek

24emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê dest pê kir

Festîvalê bi dirûşma "Ji bo Bîrê û Jiyana Azad Em Xwedî li Xweza, Ziman, Çand û Baweriya Xwe Derdikevin" dest pê kir û her weha di wê çarçoveyê de meşek li dar ket.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
24emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê dest pê kir
24emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê, Dersîm. Fotograf: Ajansa welat
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

24emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê, bi dirûşma "Ji bo Bîrê û Jiyana Azad Em Xwedî li Xweza, Ziman, Çand û Baweriya Xwe Derdikevin" dest pê kir. Di çarçoveya festîvalê de meşek hat li dar xistin.

Nûnerên partiyên siyasî,  saziyên civakî yên li bajêr û welatiyên ji bajarên Kurdan û yên Tirkiyeyê hatibûn, beşdarî meşa li Kolana Hunerê bûn û ber bi Qada Sêyid Riza ve meşiyan. Di meşê de dirûşmên "Dêrsim rûmet e, xwedî li rûmeta xwe derkeve", "Munzur wê azad biherike", "Gulistan Doku li ku ye?" û "Festîval a gel e, nayê bêdengkirin" hatin berzkirin û wêneyên festîvalên berê li qadê hatin daliqandin.

Pişti rêzgirtinê, li ser navê Komîteya Amadekar a Festîvalê Umît Karabulut axivî û wiha got:

“Weke beriya 26 salan, em îro dîsa hatin cem hev. Wê demê Dêrsim ji her alî ve di bin agir de bû. Ji ber vê yekê, li hember vê polîtîkayê festîval hatin destpêkirin. Ji wê rojê heta îro pirsgirêk neqediyan. Dêrsim dîsa ji her alî ve di bin zilmê de ye. Festîvala Munzurê ew e ku dîrok, bawerî û çand xwe ji nû ve ava bike. Heke em werin gel hev em ê bihêz bibin. Nexwe em ê parçe bibin.”

Piştre ji Federasyona Yekitiyên Dersîmê yên Ewropayê (ADBF) Alî Tacar axivî û ev tişt anî ziman:

“Festîval encama berhevkirineke dîrokî û wekî pêdiviyeke girseyî derket holê. Festîval ne tenê şahiyek e. Dibêjin festîval siyasi bûye. Parastina çand, ziman û baweriya me siyasetek e. Em ê rê nedin ku komeke biçûk festîvala me xira bike.”

Kordu: "Ev erdnîgarî bi têkoşîn û kedeke mezin hate hûnandin"

Di dawiyê de Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Dersîmê Ayten Kordu axivî û ev tişt got:

“Ev erdnîgarî bi têkoşîn û kedeke mezin hat hûnandin. Dêrsimê ji bo hemû gelan têkoşîna azadî û wekheviyê daye. Qeyimê wê demê Tuncay Sonel li van axan jineke Kurd winda kir. Gulistan Dokû encama politîkaya ‘bêgorhiştinê’ ye. Ji bo hemû jinên hatine windakirin û qetilkirin em ê têkoşîna xwe bidomînin. Em dibînin ku tiştên ku Sonel li vir bi bikaranîna desthilata xwe kirine, nîşan didin ku polîtîkaya şerê taybet bi awayekî herî kûr berdewam dike. Li ser vê erdnîgariya qedîm, her dem êrîş çêbûn, lê Dêrsimê her dem bi hev re bûn. Ji bo eşkerebûna rastiyan, li erdnîgariya me pêdîvî bi hevrûbûnê heye. Li dijî polîtîkaya ‘bêgorhiştinê’ em daxwaza avakirina komîsyona heqîqetê dikin. Li ser rêyan, li cihên me yên pîroz kontrola nasnameyan tê kirin. Em dipirsin; hûn rêzê li kîjan heqîqetê digirin? Pêvajoyek hate ragihandin. Em ê aştiyê bi têkoşîna xwe pêk bînin.”

(AY)

Çavkanî û Fotograf: Ajansa Welat

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Festîvala Mûnzûrê Festîvala Çand û Xwezayê ya 21an a Mûnzûrê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê