24. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi Beyoğlu’da 24 saatlik yasak

Bugün Kadıköy’de düzenlenecek 24. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm açık alanlarda 28 Haziran Pazar günü boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile benzeri etkinlikleri yasakladı.

Kaymakamlık, kararın “kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması” iddiasıyla alındığını bildirdi.

Kaymakamlığın 27 Haziran tarihli açıklamasında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 28 Haziran’da Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Kaymakamlık, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümlerini gerekçe gösterek, 28 Haziran saat 00.01’den itibaren 24 saat süreyle Beyoğlu’daki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtımı, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlık ayrıca, tedbirler kapsamında 28 Haziran saat 10.00’dan itibaren çok sayıda noktanın bariyerlerle kapatıldığını ve ihtiyaç halinde araç ile yaya trafiğinin kontrollü olarak sağlanacağını açıkladı.

Kapalı yollar ve alanlar Alınan tedbirler kapsamında: Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatılacak.

Gezi Parkı çevresi bariyerlerle çevrilerek gerektiğinde yaya girişleri kontrollü yapılacak.

İstiklâl Caddesi ve Tünel Meydanı’na kadar uzanan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Karaköy Meydanı ve çevresi bariyerlerle kapatılacak.

Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı, Firuzağa Meydanı ve bu bölgelere bağlı ara sokaklarda da benzer tedbirler uygulanacak.

İhtiyaç duyulması halinde Beyoğlu’nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiği geçici olarak durdurulabilecek. Kaymakamlığın açıklamasında, söz konusu tedbirlerin 28 Haziran günü boyunca uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden de metro yasağı

Metro İstanbul da İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı,

M2 hattının Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışların da yolcu kullanımına kapalı olacağını duyurdu.

Karar doğrultusunda, araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecek.

#MetroDuyuru #M2 #F1



İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2… — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 27, 2026

(TY)