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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 21:53 10 Haziran 2026 21:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 22:42 10 Haziran 2026 22:42
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Soma Işıklar Maden Ocağı'nda özelleştirme amacına ulaştı: 2 bin işçi işten çıkarıldı

TKİ'nin Soma Işıklar Maden Ocağı'nın özelleştirilmesi sürecinin sonuna gelindi. İşletmeci şirketin çalışanlara fesih bildirimiyle, maden ocağında çalışan 2 bin dolayında işçi, işsizler ordusuna katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Soma Işıklar Maden Ocağı'nda özelleştirme amacına ulaştı: 2 bin işçi işten çıkarıldı
Soma kömür havzasında çalışan işçiler/Fotoğraf: Ege'de Sonsöz

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) sahibi olduğu Soma Işıklar Maden Ocağı'nda yürüyen özelleştirme süreci tamamlandı. Ocağı işleten şirket çalışanlara sözleşmelerinin feshedildiğini resmen bildirdi. Ocakta çalışan 2 bine yakın maden işçisi işsiz bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre, kamu mülkü olan maden sahası daha önce TKİ'nin büyük hissedarı olduğu Yeni Anadolu AŞ'ye rödövans sözleşmesi usulüyle devredilmişti. Yeni Anadolu AŞ'nin tasfiye sürecine alınmasıyla maden ocağının mülkiyeti ve işletmesi 8 Mayıs 2026'da ihaleyle bu kez, Soma Kartal Kömür İşletmeleri AŞ'ye "ruhsat satışı" yapılarak devredildi. Bu alışverişte TKİ'nin kasasına Soma Kartal Kömür İşletmeleri'nden ilk aşamada 48 milyon 625 bin Türk Lirası girdi. 

1361 işçi 9 Temmuz itibariyle işsiz olacak

Özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla Yeni Anadolu AŞ, TKİ'nin rödövans sözleşmesini tek taraflı iptali gerekçesine dayanarak ocakta çalışan 1361 işçiye iş sözleşmelerinin 9 Temmuz itibarıyla sona ereceğini resmen bildirdi.

Şirketin yönetim kurulu yaptığı açıklamayla 9 Temmuz gününden başlayarak faaliyetlerin tamamen durdurulacağını; işten çıkarılan işçilerin yasal haklarının eksiksiz ödeneceği, arabuluculuk görüşmelerinin sonunda hak edişlerin tek seferde nakit olarak ödeneceğini açıkladı. 

Gelişmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu şöyle dedi: 

"Türkiye Kömür İşletmeleri, büyük hissedarı olduğu Yeni Anadolu AŞ ye ait SOMA Işıklar Maden Ocağı’nı kendi ukdesinde olan rödövans sözleşmesi iptalini gerekçe göstererek 2000 işçiyi işten çıkardı 

Kahrolsun sarı Sendikacılık Kahrolsun kamuyu yağmalayanlar!

Soma Işıklar Maden Ocağı'nda yetkili sendika ne dedi?

Soma Işıklar Maden Ocağı / Yeni Anadolu Madencilik’te yetkili sendika Türkiye Maden İşçileri Sendikası, kısa adıyla Türkiye Maden-İş idi.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden-İş’in resmi internet sayfasında Yeni Anadolu Madencilik ve Tek. San. Tic. A.Ş., sendikanın örgütlü olduğu özel sektör işletmeleri arasında gösteriliyor.

2026’daki özelleştirme/fesih sürecinde işçi tarafı adına yaptığı açıklamada Türkiye Maden İşçileri Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Rıza Sal "işçilerin işi, ekmeği ve sosyal haklarının devamlılığını savunacaklarını, mağduriyet halinde eyleme geçeceklerini" söylemişti. 

Türkiye Maden-İş, henüz bir açıklama yapmadı. 

(AEK)

Haber Yeri
Soma-Ankara
soma kömür madeni özelleştirme işsizlik sendika tki
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