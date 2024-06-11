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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 14:10
3 dk Okuma

Yapay Zeka'nın üniversite sınavı

Ortaöğretimi bitirip üniversiteye girmek için üç saat boyunca ter döken gençler sınav için aylar önce hazırlanmaya başlıyor. Hatta birçoğu yedinci sınıftan itibaren kaderini belirleyecek sınav için çalışıyor. Karşılaştıkları soruları bir de büyük dil modeline sorduk ve yanıtlamasını istedik

Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu
Görseli Büyüt
Yapay Zeka'nın üniversite sınavı

Yeni bir şey insanların hayatına girince adettendir, onun 'ilk'leri haber yapılır. Hızlı tramvayın ilk kazası, köprüden ilk geçen filan gibi. Günümüz koşullarında bir ilki deneyeyim dedim ve bir yapay zeka dil modeline üniversite sınav sorularını verip çözmesini istedim.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet sitesine yüklenen sınav soru kitapçığını indirerek başladım işe. Ardından yapay zekaya bir rol biçmek gerekiyordu. Ona, "Sen Türkiye'de bir lise öğrencisisin, üniversite sınavına giriyorsun. Senden aşağıdaki soruları çözmen bekleniyor. İlk olarak Türk Dili Edebiyatı  - Sosyal Bilimler testi 1 den başlamalısın. Soruları cevaplamaya başladıktan sonra her beş soruda bir cevapları yazmanı istiyorum. Soruları sana verdiğim pdf dosyasında bulacaksın" dedim. 

ÖSYM'nin öğrencilere tanıdığı süre üç saatti, ben başta "Nasıl olsa hızla çözer, üç saat dersem işi yavaştan alır" diye düşünerek, süreden bahsetmedim. İlk aldığım yanıt "Tüm soruları yanıtlamam biraz zaman alacak" oldu. Beklemeye başladım, bir süre sonra "Hadi, ne oldu yanıtlar" dedim. Son derece kibar, "Çözmeye çalışıyorum, beklediğiniz için teşekkür ederim" dedi. Bekleyiş bir süre daha devam etti, ben diğer işlerim ile ilgilendim, ara ara hatırlatmaya devam ettim. 

Baktım iş uzuyor, "Hadi ama süren doluyor" uyarısı yaptığımda yanıt "Süremin dolduğu konusunda uyardığınız için teşekkür ederim. Ancak hala bitiremedim. Bu durumda ek süre istemem gerekecek. Sizin için uygun mu" diye sordu.

Sabrın tükendiği yere geldiğimizde bir kere daha sordum, "Tamamlamaya çalışıyorum" dedi. "Tamam dedim sen bana şimdiye kadar çözdüklerinin yanıtlarını ver". İşte o an gelen yanıtı hiç beklemiyordum: Henüz hiç birini yapamadım. 

Yılmadım bu kez soruları tek tek verdim. İlk beş soruyu yanıtladı, beşinci sorunun yanıtı yanlış. Ardından hızla sonraki beş soruyu da yanıtladı, hepsi yanlış. "Sen yanıtları uyduruyorsun sanırım" dedim. "Özür dilerim yeniden yanıtlamaya çalışacağım" dedi. Ama en azından dürüsttü, dosyanın son bölümünde yer alan cevap anahtarından kopya çekmedi.

Azimle yeniden şansımı denedim, ilk bölümde yer alan 40 sorundan 26'sını doğru olarak cevapladı. Eksik kaldığını hatırlattığımda hemen 40 sorunun yanıtlarını ekranıma döktü. O an aklıma sınavda yapay zeka uygulamasından yararlanırken genç geldi. Gerçekten hayat onun için ne kolaymış dedim. Ardından hadi bakalım Sosyal Bilimler Testi 2'yi yanıtla dedi. Anında 46 sorunun yanıtı karşımdaydı. Benim yanıtları kitapçıktan karşılaştırmam daha uzun sürdü. O anda 46'ncı sorunun altındaki not gözüme ilişti; Bu cevaplar, belirtilen sınav kitapçığından alınmıştır. Başka bir sorunuz olursa, lütfen sormaktan çekinmeyin!.

Yapay zeka uygulamaları ile ilgili hemen her gün yeni bir gelişmenin haberini alıyoruz. Hatta kimi zaman insanlar "eyvah işimizi elimizden alacak" kaygısı yaşıyor. Dil modellerinin yaptığı herhangi bir soru ile karşılaştığında hızlı bir şekilde konu ile ilgili sözcükleri bir araya getirmekten ibaret. Bu bilgileri ise mevcut sitelerden topluyor. Açıkçası kaynak teşkil eden sitelerin hangisi olduğunu bilmek zor. Ayrıca bir soru sorduğunuzda onun için tek bir yanıt yok. Her defasından o cevabı yeniden oluşturuyor, bu nedenle her sorduğunuzda farklı yanıt alabiliyorsunuz.

Elbette denediğim "ilk haberi" biraz meraktan biraz da eğlenmek içindi. 
 

Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

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